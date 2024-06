Město muselo cuknout z plánu zvýšit daň z nemovitosti firmám, začaly se bouřit

„Ve městě o velikosti Pardubic nejde dost dobře vytyčit zóny tak, abychom více zdanili hlavně ty, kteří nejvíce zatěžují infrastrukturu města. Mohlo by dojít na žaloby, které bychom prohráli,“ uvedl radní František Brendl ze Společně pro Pardubice.

Město Pardubice tak od příštího roku zvýší daň z nemovitosti pro všechny podnikatelské prostory ve městě, ale méně. Radnice zvedne daňový koeficient z trojky na čtyřku, ročně to městu vynese kolem 40 milionů korun.

„Pro nejmenší plátce je zátěž minimální. Když jsem si to počítal, kolik to bude třeba pro malé kadeřnictví, tak se bavíme o nějakých 180 korunách měsíčně. To je půlka jednoho zákazníka,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice/SOCDEM). Původní návrh přitom říkal, že pro vybrané plátce daně z nemovitosti poroste koeficient až na pětku. Jenže vlna odporu nápad spláchla. „Sešla se řada připomínek. Debata s firmami ovšem byla klidná, nebyla vyhrocená,“ uvedl primátor města Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Město zaútočilo na firmy bez varování, říká opozice

Ovšem s tím nesouhlasí opoziční zastupitel za ODS a šéf pozemkové komise Dušan Stránský. Podle něj naopak hned po oznámení změny začaly firmy připravovat poměrně tvrdá odvetná opatření proti radnici.

„Například obchod se sportovním zbožím Decathlon dal na dříve volné parkoviště závory a o tomtéž začaly uvažovat i jiné obchody. Třeba Kaufland v Polabinách. Navíc už pět let se diskutuje o prodeji zbytkových pozemků u nemocnice, které patří jedné servisní firmě Foxconnu. A na radnici od ní přišel jasný dopis, že společnost přestává s městem komunikovat, dokud nebude vyřešena daň z nemovitosti, protože jim by byla zvýšena o deset milionů korun. Radnice zaútočila na firmy bez varování a ty se hned začaly bránit,“ řekl Stránský.

Opoziční zastupitel Filip Sedlák ze sdružení Naše Pardubice na pondělním jednání připomněl, že zastupitelé ODS a Pirátů před navrženou změnou vedení města varovali. „Všechno se to naplnilo. Když jste tvrdili, že je to strašně dobře připraveno, měla to být pravda, a ne jen plácnutí do vody,“ řekl Sedlák. „Říkali jsme, že to nemusí být definitivní podoba, že to je záměr,“ řekl Rychtecký.

ODS na posledním zasedání zastupitelstva změnu výše daně z nemovitosti nepodpořila. A to i přesto, že také zástupci modré strany uznávají, že daň je v Pardubicích momentálně velmi nízká a je ji potřeba upravit.

„Je potřeba se na daň z nemovitosti podívat komplexně, od roku 2013 se na to nesáhlo. Koeficienty jsou podle částí města. Lány na Důlku měly sníženou sazbu, protože tam nebyla kanalizace, teď tam je. My se domníváme, že tam by to mělo být srovnáno na úroveň ostatních venkovských částí města,“ řekl zastupitel za ODS Petr Klimpl.

Zvýšení daně se netýká nemovitostí určených k bydlení a garáží, obyvatel se tak změna nedotkne. „U podnikatelských subjektů je rozdíl v tom, že daň z nemovitosti je nákladem, kterým si snižuje základ pro výpočet daně z příjmu,“ řekl Rychtecký.

Návrh zastupitelé v pondělí schválili, v září pak budou rozhodovat o finální podobě vyhlášky. Platit by pak měla od ledna 2025 a být beze změny také v roce 2026. „Jen letos nám vláda sebrala svým balíčkem z daní 70 milionů korun a dalších 75 z hazardu. Příští rok dokonce tratíme dohromady 205 milionů. Musíme se snažit někde peníze získat,“ dodal náměstek Rychtecký.