Nejen perník. Pardubice lákají na historii, architekturu i unikátní památník

Měli byste vědět, že... Sportovní park v Pardubicích je pravidelnou akcí od roku 2016. … v Pardubicích se pravidelně koná Sportovní park. Letos se bude konat už osmým rokem na soutoku Labe a Chrudimky. Představí se více než 60 sportovních klubů, konat se budou turnaje, běžecké soutěže i kulturní akce. „Sportovní park návštěvníky rozpohybuje, dětem pomůže k objevení nového sportu,“ řekl Petr Mazánek z pořadatelského týmu. Akce se letos koná od 5. do 13. srpna. Zapojené kluby se budou po třech dnech střídat na 24 stanovištích, návštěvníci mohou přijít opakovaně a vyzkoušet pokaždé jiné sporty. „Jsem rád, že sportovní kluby s naší akcí počítají, rezervují si na ni čas,“ uvedl pořadatel Pavel Stara. Své vědecké ukázky tam bude mít Univerzita Pardubice. Složky IZS si připravily rozsáhlejší prezentace, divákům ukážou záchranu tonoucího a vyproštění zraněného řidiče z automobilu. Mezi doprovodné akce patří fotbalový turnaj, charitativní běh, pořádají je sponzoři akce. Třeba ve čtvrtek 10. srpna do parku dorazí služební psi a koně městské policie. „Strážníci opět dokážou, že jejich psi jsou skvělí parťáci, se kterými není radno si zahrávat, a jejich koně se čelem postaví k tomu, že se v případě zásahu v terénu nebojí hluku, dýmu ani rychlých pohybů,“ uvedl Mazánek, jenž láká i na loni zařazenou novinku v podobě běhu Suchou nohou přes Labe. ● Jak se tam dostat:

Sportovní park Pardubice se koná v parku Na Špici, který leží na soutoku dvou řek – Labe a Chrudimky. Park se také nachází v blízkosti Automatických mlýnů a pardubického zámku. V blízkosti parku Na Špici se nachází parkoviště anebo můžete využít MHD, která je od areálu vzdálená zhruba 10 minut. ● Otevírací doba:

5.–13. srpna

každý den od 9 do 18 hodin ● Vstupné do areálu:

Hrací karta stojí 90 korun a seženete ji na pokladně sportovního parku. Za zdolání 12 sportovních disciplín získáte diplom a za zdolání 16 disciplín i medaili. Pro vstup do parku Na Špici, kde se celá akce koná, hrací kartu nepotřebujete. Potřebujete ji pouze pro vstup na sportovní stanoviště.