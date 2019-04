Pardubice opraví a prodlouží nejstarší trolejbusovou trasu

Je to oblíbená trasa řidičů MHD a historicky nejstarší v Pardubicích. Vede dál od ruchu krajského města do klidnější zóny lázní. Linka číslo 3 projde do pěti let opravami.



„Trasu chceme zmodernizovat od chemické oblasti v Semtíně, kde nerezová lana degradují kvůli zhoršenému ovzduší rychleji. Do projektu chceme zahrnout také prodloužení trasy ze současné točny až na konec Lázní Bohdaneč, kde už točna i stožáry trakčního vedení jsou,“ řekl ředitel pardubického Dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Dopravní podnik musí nyní prověřit, v jakém stavu se sloupy nacházejí. Na konečné před benzinovou stanicí by zřejmě vzniklo i zázemí pro řidiče, trasa číslo 3 patří mezi nejdelší, takže by zde mohl vzniknout přístřešek s toaletou a také bateriovou stanicí. Na konci dlouhé trasy totiž dochází k velkým úbytkům napětí a trolejbus musí dočerpat energii.

Po prodloužení linky až k mlýnu na konec Lázní Bohdaneč volali místní již dlouhou dobu. A vedení města jim vyšlo vstříc. „Nejen naši obyvatelé, ale i lázeňští hosté se ptají, zda by nešlo zajíždět trolejbusem až na konec města. Lidé se zde léčí s pohybovými problémy a od lázní na konec města, kde se nachází krásná přírodní zóna s rybníky, je to pro méně pohyblivé občany zátěž. Proto se tam třeba ani nevydají a přitom jsme rybníky vyhlášení,“ řekl starosta Lázní Bohdaneč Vladimír Šebek.

Vedení města vyjednává s krajem o přispění na trasu

Vedení města nyní vyjednává také s Pardubickým krajem, který hradí dopravné, zda by byl ochoten přidat na prodloužení trasy.



Místo současné točny budou cestující vystupovat na nedaleké autobusové zastávce. Pokud se navíc hejtmanství podaří převzít do svého majetku silnici I/36, která Lázněmi Bohdaneč prochází, přestane díky snížení silnice na druhou třídu jezdit městem těžká kamionová doprava a průjezd městem bude bezpečnější a plynulejší.

V souvislosti s prodloužením trasy se nabízí možnost, zda by nebylo vhodné využít v Bohdanči trolejbusy, které zvládnou ujet vzdálenost bez trolejí, ale na baterky. Dopravní podnik je již na několika svých trasách využívá. „Ale v Bohdanči můžeme využít toho, že zde stožáry jsou,“ řekl Pelikán.

Kromě prodloužení trasy dopravní podnik zvažuje ještě jednu úpravu, která se sice cestujících nedotkne, pro řidiče trolejbusu je však zásadní.

Na dlouhé rovině za Rybitvím do Bohdanče se totiž poměrně často stává, že o stožáry trakčního vedení zavadí kamion a naruší napětí a může dojít až ke zkratu. Proto se nyní v rámci oprav nabízí možnost, zda stožáry nepřemístit na druhou stranu.

Dopravní podnik chce na modernizaci linky číslo 3 čerpat evropskou dotaci, o kterou se bude ucházet nejdříve v roce 2021. „Spodní hranice tohoto projektu je zhruba 30 milionů korun, ještě není jasné, kolik nákladů zaplatí Evropská unie. Myslím ale, že projekt má slušnou šanci uspět, tato meziměstská trať má nadregionální význam. Navíc město Lázně Bohdaneč má eminentní zájem na tom, aby se trať prodloužila,“ řekl Pelikán.