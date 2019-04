Zakleté pardubické lávky přes Labe. Jednu brzdí pozemky, druhou peníze

Mostů a lávek není v Pardubicích právě mnoho. Labe lze překonat na území města přes zdymadlo, mosty Pavla Wonky a kapitána Bartoše, silniční most u rosického nádraží a přes malý úzký mostek mezi Rosicemi a Svítkovem.

Není tak divu, že politici hledají možnosti, jak postavit další spojky mezi oběma břehy největší české řeky.



Zatímco silniční mosty jsou mimo ekonomické možnosti magistrátu, na menší - lávky pro pěší a cyklisty, by i díky Evropské unii bylo. Jenže ani to zatím nezajišťuje hladkou přípravu jejich stavby. Vyloženě špatná situace je u možnosti postavit spojku mezi parkem Na Špici a koupalištěm Cihelna.

„Jedna majitelka pozemků potřebných pro lávku Na Špici se stále odvolává a namítá podjatost. Napadá územní rozhodnutí, za čtyři roky se nepodařilo dosáhnout pravomocného rozhodnutí,“ uvedla náměstkyně primátora zvolená za hnutí ANO Helena Dvořáčková.

Přitom lávka by byla jistě hojně využívaná. Park Na Špici je lidmi velmi navštěvován a možnost pohodlně přejít ke koupališti nebo na cyklostezku směr Kunětická hora by bezpochyby využívaly stovky lidí denně.

Lávka mezi sídlištěm Závodu míru a Polabinami je na tom o poznání lépe. Mohla by se totiž začít stavět již letos, nejpozději na jaře příštího roku. Projekt je připravený, bude ale nutné schválit potřebné miliony korun v rozpočtu města. A tam je zatím potíž. Stavba se totiž začíná nepříjemně prodražovat.

„Projekt lávky u Polabin se prodražil o 15 milionů korun, je to už druhé navýšení ceny, která se tak momentálně pohybuje kolem 65 milionů korun,“ uvedl náměstek primátora za ODS Jan Mazuch.

Obě lávky chce město financovat s pomocí dotace

Ten na posledním zasedání zastupitelstva kvůli zdražení ani nedal navýšení rozpočtu zastupitelům ke schválení. Radní totiž nyní chtějí přezkoumat možnosti, jak při stavbě případně ušetřit.

„Také bychom se dostali na samé dno rezervy v rozpočtu. Ta by po investici do lávky prakticky zmizela a to si nemůžeme dovolit. Kdybychom museli řešit nějakou nutnou opravu, tak bychom na ni ani neměli vlastní prostředky,“ uvedl Mazuch k oddálení stavby.

Obě lávky přitom chce město financovat s pomocí dotace z programu integrovaných územních investic (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace. Příspěvek by měl pokrýt kolem 90 procent uznatelných nákladů.

„Lávku uvítají maminky s dětmi, nebudou muset chodit po hlavních mostech, kde jezdí cyklisté a je tam dost aut. Bude to komfortní propojení pro pěší i cyklisty,“ uvedl bývalý starosta prvního obvodu Jaroslav Menšík, za jehož éry se o lávce začalo konkrétněji mluvit.



Navíc přemostění by na polabinské straně mělo končit nedaleko připravovaného areálu Lonkovka. Tam chce radnice vybudovat jakési zábavně-relaxační centrum plné hřišť a sportovišť, a je tak zřejmé, že nový most by se hodil.