Nový mistrovský klavír a Ludwig van Beethoven. Taková je hlavní linka nadcházející 58. sezony Komorní filharmonie Pardubice. Začne v září, ale předprodej pro abonenty se zahájí už nyní.
„Kdybych měla sezonu charakterizovat jedním slovem, použila bych výraz beethovenovská. V příštím roce si totiž celý hudební svět připomene 200 let od úmrtí Ludwiga van Beethovena a také naše dramaturgie bude jeho osobnost výrazně reflektovat. Ovšem nepůjdeme pouze cestou uvádění jeho symfonií, které postupně audiovizuálně natočíme. Zazní i Beethovenovy instrumentální koncerty a také jedna premiéra k jeho poctě. Soudobá česká skladatelka Kateřina Horká totiž pro nás zkomponuje speciální skladbu – Symfonii č. 1 s podtitulem Pocta Ludwigu van Beethovenovi,“ řekla koncertní manažerka filharmonie Vladislava Kopecká.
58. sezona – harmonogram
Dramaturgie nového ročníku bude sestávat z tradičních abonentních koncertů, Adventní a Klavírní řady, Mimořádných koncertů, ale i programů pro děti. A vše navíc podtrhne pořízení mistrovského koncertního křídla Steinway & Sons.
„Jedná se o jednu z nejvýznamnějších investic posledních let. Díky podpoře našeho zřizovatele, kterým je město Pardubice, se tak náš orchestr zařadí po bok světových hudebních těles, která se mohou pyšnit prvotřídním koncertním křídlem. Je to pro nás naprosto zásadní věc, pokud chcete přivézt špičkového světového klavíristu, musíte mu nabídnout špičkový nástroj,“ řekl ředitel orchestru Pavel Svoboda.
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S novým křídlem se budou moci seznámit posluchači hned na prvním, zářijovém abonentním koncertě. Sezonu otevře slavnostní inaugurační koncert Zlatý klavír, který pod vedením šéfdirigenta Vahana Mardirossiana rozezní maltský pianista Dmitry Ishkhanov.
Mimořádný hudební zážitek
Vedle šéfdirigenta Vahana Mardirossiana povedou orchestr v jednotlivých koncertech také Robert Kružík, Jiří Habart, Joseph Bastian, Piotr Jaworski, Jakub Kydlíček či Stanislav Vavřínek.
„Klavír a Beethoven nás sice budou provázet celým koncertním rokem, ale musím zmínit, že jsme dali prostor i o něco méně tradičním nástrojovým oborům jako třeba zobcové flétně. Zazní tak i koncert pro varhany, housle či Rybova Česká mše vánoční,“ nastínila dramaturgii abonentních koncertů Vladislava Kopecká.
I pozvaní sólisté mají své renomé, stačí zmínit houslisty Jana Nováka či Niclase Liepeho, klavíristy Iva Kahánka, Terezii Fialovou, varhaníka Jana Liebermanna nebo například kontratenoristu Vojtěcha Pelku.
Pokračovat budou i oblíbená sobotní dětská matiné pro děti s dirigentem Marko Ivanovićem a crossovery. „I Mimořádné koncerty mají své taháky, vrátí se třeba kvarteto skvělých muzikantů Janoška Ensemble, v silvestrovském koncertu provede posluchače pomocí stroje času a pod vedením Patrika Červáka orchestr obdobím od Krále slunce až po Beatles. Hostem tradiční akce Hrajeme spolu za Pardubice bude tentokrát zpěvačka Aneta Langerová. A výjimečný bude i koncert Čajkovskij pro Havla, kde si připomeneme nedožité 90. narozeniny našeho bývalého prezidenta,“ uvedla pár příkladů Kopecká.