Pardubické hlavní nádraží čeká modernizace, spolkne čtyři a půl miliardy

V lednu 2020 začne modernizace pardubického železničního uzlu za čtyři miliardy korun, kterou chce SŽDC dokončit v polovině roku 2022. Peníze se díky Evropské unii našly skoro na všechno. I na opravu architektonicky cenných budov za další stamiliony korun.

Kdo by chtěl být hodně kritický, mohl by si stěžovat, že koridor budou lidé moci přecházet směrem na Duklu po lávce nad kolejemi a nikoliv původně plánovaným podchodem. A že atraktivní doplněk nádraží ve formě nové tratě na Chrudim se zastávkou Pardubice centrum je kvůli odporu obcí na trase Ostřešanské spojky u ledu.

Při rekonstrukci se podstatně změní kolejiště, stavbaři vybudují ostrovní páté nástupiště a prodlouží k němu podchod.

„Kompletní modernizací projdou také všechna stávající nástupiště. Budou mít výšku nástupištních hran 550 mm nad temenem kolejnice, tedy v úrovni podlahy železničního vozu, což značně usnadní nastupování a vystupování z vlaku. Vybaví se novým informačním a orientačním systémem, rozhlasem a zvukovými majáčky pro nevidomé. Přístup na všechna nástupiště bude zajištěn i pomocí eskalátorů. O bezbariérový přístup se postarají výtahy v odjezdovém podchodu,“ uvedl mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš.



Lávku na Duklu zaplatí z 85 procent stát

Součástí projektu je také propojení nádraží a jižní části města Pardubic, které zajistí nová bezbariérová lávka pro pěší.

„Se zástupci ministerstva dopravy i SŽDC se nám podařilo uzavřít unikátní trojstrannou dohodu o financování. Ta jasně říká, že lávku nám zaplatí z 85 procent stát. Díky tomu budou náklady pro město pouze v jednotkách milionů oproti původním předpokladům,“ uvedl poslanec a zastupitel Pardubic Martin Kolovratník z hnutí ANO.



Pardubické železniční nádraží Hlavní nádraží v Pardubicích od architekta Karla Řepy patří k významným památkám moderní architektury 20. století. Pardubický rodák Karel Řepa je žákem slovinského architekta Josipa Plečnika. Státní zakázku Řepa projektoval společně s Josefem Dandou a Karlem Kalvodou na konci 40. let, stavební práce trvaly do roku 1958. Danda byl specialistou na projektování nádražních budov, zejména z hlediska vyřešení dispozic a logistiky. Pardubický architekt Karel Kalvoda se soustředil na interiéry. První vlak přijel na nádraží 1. května 1958 ve 14.30 hodin.



Samozřejmostí bude výměna železničního svršku a spodku, zabezpečovacího zařízení a také silnoproudé technologie včetně dispečerské řídicí techniky. Nádraží bude podle SŽDC tišší díky použití pražců s pružným upevněním.

Součástí akce bude také montáž nového trakčního vedení a vlaky tak budou moci projíždět železniční stanicí rychlostí až 160 kilometrů v hodině, zatímco nyní nesmí překročit sto kilometrů v hodině.

O vyšší bezpečnost se postará nové staniční zabezpečovací zařízení, které budou ovládat dispečeři z Centrálního dispečerského pracoviště v Praze.

Projektanti navrhli protihlukové stěny o celkové délce 1 409 metrů a výšce tři až tři a půl metru. Dvěstěmetrový úsek u Hlaváčovy ulice budou chránit bariéry vysoké dokonce čtyři metry.

Oprava architektonicky cenných budov. Konečně

Velkým plusem chystané investice je fakt, že současně se lidé dočkají i rekonstrukce nádražních budov, které v 50. letech minulého století navrhl architekt Karel Řepa. Patří k významným poválečným funkcionalistickým stavbám v regionu. Zvlášť stav památkově chráněné budovy hotelu je trestuhodný. Opadávají z něj obklady, zubožený je i interiér.

„Budovu hotelu bychom měli začít opravovat v roce 2020 nákladem 300 milionů korun. Budova dostane novou fasádu, okna, inženýrské sítě a střechu,“ uvedl Illiaš. Budovu SŽDC chce využít pro vlastní účely.

„Budovu nádraží máme zahrnutou do investiční činnosti po roce 2020. Nicméně obě stavby podléhají schválení Centrální komise ministerstva dopravy jako naší nadřízené organizace,“ uvedl mluvčí.

Kazem na celé akci je skutečnost, že stavbaři sice přichystají vše pro napojení nové trati do Chrudimi, ta se ale stavět dost možná nikdy nebude. Vlaky zatím z Pardubic jezdí nejdříve na opačnou stranu do Rosic nad Labem a teprve potom míří do Chrudimi. Jízda úvratí měla zmizet, vlaky na Chrudim by totiž jely do Pardubiček, kde by se od koridoru odpojila nová trať - Ostřešanská spojka - a vedla od Nemošic přes Mikulovice kolem Ostřešan přímo do Chrudimi.

Součástí akce měla být i nová zastávka Pardubice centrum umístěná mezi podjezdem ulic Jana Palacha a ulicí 17. listopadu. Potřebné dvě miliardy by se na to s největší pravděpodobností našly, ale Ostřešany ani Chrudim kvůli velkým zásahům do krajiny s tratí nesouhlasily. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z ČSSD před časem uvedl, že výstavba takzvané Ostřešanské spojky není prioritou.