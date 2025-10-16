Před stavbami myslete více na stromy, žádá pardubická opozice

Milan Zlinský
  15:56
Pátý pardubický obvod nepostupoval podle opozice správně při projektování modernizace náměstí Dukelských hrdinů. Do projektu nenapsal, jak se při stavebních pracích ochrání stromy. Magistrát chce nynější praxi změnit.
Současná podoba náměstí v části Dukla v Pardubicích

Současná podoba náměstí v části Dukla v Pardubicích | foto: Josef Vostárek, ČTK

Náměstí Dukelských hrdinů pochází stejně jako celé okolní sídliště z 50. let a je největší v Pardubicích. Jeho prostřední část opravil městský obvod v minulých letech. Teď radnice spustila obnovu dvou bočních parčíků.

Ovšem podle opozičního zastupitele městského obvodu Jakuba Kutílka to neudělala správně a zbytečně se poškodí stromy a keře. „Projekt na druhou etapu opravy náměstí je starý několik let a obvod ho jen vytáhl bez aktualizace ze šuplíku. Dopracování dokumentace o projekt ochrany dřevin se mi prosadit nepodařilo. Dohodli jsme se nakonec alespoň na přítomnosti arboristického dozoru na stavbě,“ řekl Kutílek ze Strany zelených.

Javor bude u pardubického nádraží dál dělat stín, projekt podzemních garáží padl

Také spolek Chráníme stromy loni vyzval zastupitele, aby obvod projekt upravil tak, aby stavba nepoškodila stromy. „Trváme na tom, že by se podobné projekty měly s účastí arboristů připravovat od počátku. Například trasování cest by se mělo stromům přizpůsobit, a ne navrhovat v projektu cesty tak, že se musí pak při stavbě kořeny stromů zbytečně přeřezávat. Dohánět chyby v projektu až při vlastní stavbě je špatně,“ řekl Miroslav Seiner ze spolku.

Jan Brožek, který má v pátém městském obvodě na starosti investice, řekl, že radnice skutečně arboristu přizvala. Podle něj ale ochrana zeleně v projektu zakomponována byla, respektive bylo v něm zmíněno, že se stavební firma musí řídit normou ČSN, která řeší ochranu dřevin. „Všechno se tam nevypisuje, norma je dlouhá. Také záleží na tom, co se při pracích objeví, nikdo nevidí pod zem, jak jsou kořeny,“ řekl Brožek.

Zpětně tedy obvod na stavbu přizval arboristický dozor, aby dohlížel, jestli dělníci používají šetrné postupy, zda ručně odkopávají hlínu v místech, kde jsou kořeny stromů. V těchto částech se nesmí používat stroje, aby kořenový systém nepoškodily a kolem dřevin nehutnily půdu. Odkryté kořeny se mají zakrývat vlhčenou textilií.

„Slyšel jsem, že chvíli nebyly zabalené některé kořeny, byly odkryté, bylo to několik málo dní, ale díky počasí nebyly ohroženy, bylo pod mrakem, pršelo, nepražilo slunce. Jinak firma podle něj požadavky dodržuje,“ dodal Brožek.

Oprava vyjde na 12 milionů

Práce zahrnující ještě opravu chodníku na západní straně náměstí budou stát přes 12 milionů bez DPH. Kolem parčíků nově nebudou chodníky, povedou přes ně mlatové cesty. Budou uspořádané jinak, aby si lidé nezkracovali cestu přes trávníky. Kolem zelených ploch budou žulové desky, firma tam instaluje lavičky. Stavbu si má obvod převzít 5. prosince, včetně části, kde se propadla kanalizace, ta musí být do předání opravena.

„Zatím se to stíhá, ale je tu jedna komplikace, na chodníku u jednoho z domů je propadlá kanalizace. Když se z chodníku odstranil asfalt, zjistilo se, že tam byla vzduchová bublina a rozbitá kanalizace nebyla vidět. Přípojka patří SVJ, snažíme se na ně tlačit, aby to začali opravovat,“ řekl starosta MO V Jiří Rejda z ANO.

Více myslet, méně kácet, křičeli aktivisté na zahájení stavby nákupního centra

Nicméně vedení magistrátu připravuje jednotnou metodiku ochrany zeleně, která by měla podobným případům předcházet. „Na jejím základě posoudí všechny stavební a investiční projekty v předstihu a omezí zbytečné kácení, ochrání stromy a další zeleň při všech městských stavbách,“ řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová z ANO, která prý na návrhu radnice spolupracovala s ekologickými spolky.

„Sice existuje státní norma, jak se k zeleni chovat, ale není dostatečná a hlavně ji stavbaři ne vždy dodržují. Když budeme připravovat investici, už u toho rovnou bude zástupce životního prostředí. Aby se zeleň neřešila až ve chvíli, kdy bude na místě stát bagr,“ uvedla Klčová.

Metodický návod má jasně a jmenovitě stanovit, jak zeleň při stavbě chránit, jak o ni následně pečovat. Nyní to podle radních každý obvod dělá trochu jinak a investoři si nařízení vykládají různě. „Bude jedna metodika pro celé město a bude závazná,“ dodala Klčová.

24. června 2024

