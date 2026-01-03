Kvůli opravě náměstí se v Pardubicích jednotně změní péče o stromy

,
  8:01aktualizováno  8:18
Centrum sídliště Dukla v Pardubicích, které stejně jako celá čtvrť vzniklo v 50. letech minulého století, je opravené. Náměstí Dukelských hrdinů, které stavěly za minulého režimu i osoby politicky nežádoucí a kde se za komunismu konaly vojenské přehlídky, se rekonstruovalo více než rok.

Současná podoba náměstí v části Dukla v Pardubicích | foto: Josef Vostárek, ČTK

Vše se nakonec stihlo do předem domluveného termínu. „Dělníci opravují drobné nedodělky, ale prostory už lidé mohou běžně užívat. Je to víceméně hotové, stavbu máme převzatou s nějakými drobnostmi, které se, doufám, dodělají. Jde o lavičky nebo opravu dlažby pro slabozraké,“ uvedl Jan Brožek, který má v pátém městském obvodě na starosti investice.

Ovšem z pohledu celého města marginální investice za zhruba 12 milionů korun změní pravidla hry i u dalších podobných projektů.

Stavbu totiž kritizovala opozice i ekologičtí aktivisté, kteří upozorňovali na nedostatečnou péči o stromy po dobu budování. „Trváme na tom, že by se podobné projekty měly s účastí arboristů připravovat od počátku. Například trasování cest by se mělo stromům přizpůsobit, a ne navrhovat v projektu cesty tak, že se musí pak při stavbě kořeny stromů zbytečně přeřezávat. Dohánět chyby v projektu až při vlastní stavbě je špatně,“ řekl už během stavby Miroslav Seiner ze spolku Chráníme stromy.

Před stavbami myslete více na stromy, žádá pardubická opozice

Náměstí Dukelských hrdinů dostalo v roce 1955 název po vojácích, kteří bojovali za druhé světové války o slovenský průsmyk Dukla. Uprostřed je plocha, kde se konaly slavnostní vojenské nástupy. Teď tam většinou parkují auta. Část náměstí se občas využívá pro kulturní akce. Prostřední plochu radnice opravovala v roce 2017.

Na obou stranách náměstí jsou parčíky s památníky, jeden je věnovaný Janu Kašparovi, prvnímu českému letci. Druhý připomíná československé letce padlé za druhé světové války. Parčíky byly součástí aktuální zakázky, firma také opravovala chodník na západní straně náměstí. A právě oprava této části náměstí aktivisty naštvala. Lidem ze spolku Chráníme stromy vadilo, že projekt nezohlednil vzrostlé dřezovce. Upozorňovali třeba na to, že kořeny vzrostlých dřezovců může poškodit těžká technika. Spolek si vymohl, že na práce dohlížela arboristka.

„Šlo především o ručně prováděné výkopy, aby nebyly narušeny kořeny stromů. Doufáme proto, že stromy budou i po skončení projektu prosperovat, což by ale bylo dobré podpořit například půdní injektáží,“ řekl Miroslav Seiner.

Jednotná metrika ochrany zeleně

Firma podle úředníka Brožka navržené arboristické postupy dodržela. Nicméně politici z velké radnice kritiku projektu také sledovali a chtějí změnit systém přípravy podobných staveb ve městě. Vedení magistrátu i kvůli Dukle už prý připravuje jednotnou metodiku ochrany zeleně, která by měla podobným případům předcházet.

„Na jejím základě posoudí všechny stavební a investiční projekty v předstihu a omezí zbytečné kácení, ochrání stromy a další zeleň při všech městských stavbách,“ řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová z hnutí ANO, která na návrhu radnice spolupracovala s ekologickými spolky.

Metodický návod má jasně a jmenovitě stanovit, jak zeleň při stavbě chránit, jak o ni následně pečovat. Nyní to podle radních každý obvod dělá trochu jinak a investoři si nařízení vykládají různě. „Bude jedna metodika pro celé město a bude závazná,“ dodala Klčová.

Stavební firma se během prací potýkala s obtížemi, u obchodu s obuví se neočekávaně propadla kanalizace, což muselo dát opravit sdružení vlastníků domu. Dělníci také zapomněli na to, že v projektu mají na chodníku na západní straně nechat prostor pro záhon a zadláždili místo žulovými kostkami.

„Firma, když to realizovala, tak si nevytyčila záhon, který byl v projektu. Je to jejich boj, dokončili to v rámci termínu. Nás to nestálo navíc ani korunu. To se stát může, nás to neomezilo,“ řekl Brožek.

Parčíky mají obnovenou cestní síť, větší prostory pro záhony, kolem dokola už nevedou chodníky, které byly rozbité, ale lidé chodí napříč parky. „Je to pěkné, až se to na jaře zazelená, bude to ještě hezčí,“ dodal Brožek.

Dukla je první poválečné sídliště, které bylo budováno od roku 1947 na místě bývalé Karantény, kde byla za první světové války nemocnice a později nouzové poválečné bydlení. Projekt ve stylu socialistického realismu poskytl byty lidem postiženým válkou i nově příchozím za prací. Stavělo se rychle z cihel pomocí tehdy moderní pásové metody, vyrostly bytové domy, dvě školy, kulturní dům, sportovní stadion, obchody a sázela se spousta zeleně.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sex a masturbace jsou důležitý faktor, říká urolog a vynálezce „čurokelímku“

Premium
Urolog Marcel Janda vyvinul unikátní kelímek, který rozpozná, v jakém stavu je...

Vadilo mu, že zdravotní sestry zdržuje zdlouhavé odebírání moči, které je pro řadu pacientů stále velmi nepříjemné až stresující. Urolog Marcel Janda proto vyvinul unikátní kelímek, který rozpozná, v...

ŘSD chce dovést za rok D35 až k Litomyšli, začne i stavba nejnáročnějších úseků

Stavba dálniční estakády přes Končinský potok na trase Džbánov – Litomyšl (13....

Je to jen pár dnů, co se v Pardubickém kraji otevřely dva nové dálniční úseky u Svitav a Vysokého Mýta a řidiči už vyhlížejí další. Příští rok by ucpané silnici I/35 mohly ulevit dva úseky před a za...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

Klenot mezi nádražními budovami bude napřesrok hotov, v pardubické hale bude tepleji

Odjezdová hala pardubického nádraží byla otevřena v roce 1958 a dodnes její...

Už šestým rokem prochází památkově chráněný objekt pardubického nádraží celkovou rekonstrukcí. Na opravu hlavní výškové budovy dokončenou před dvěma lety navázaly práce na renovaci odbavovací haly i...

Kvůli opravě náměstí se v Pardubicích jednotně změní péče o stromy

Současná podoba náměstí v části Dukla v Pardubicích

Centrum sídliště Dukla v Pardubicích, které stejně jako celá čtvrť vzniklo v 50. letech minulého století, je opravené. Náměstí Dukelských hrdinů, které stavěly za minulého režimu i osoby politicky...

3. ledna 2026  8:01,  aktualizováno  8:14

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Robert Kousal z Pardubic se snaží prostřelit brankáře Karlových Varů Daniela...

Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...

2. ledna 2026  20:59

OBRAZEM: Klimatizováno okolní teplotou. Mladějovská úzkokolejka na Nový rok ožila

Na Svitavsku se 1. ledna opět rozjela jedenáctikilometrová mladějovská...

Na Svitavsku se 1. ledna opět rozjela jedenáctikilometrová mladějovská úzkokolejka. Během tradiční novoroční jízdy svezla několik desítek lidí na trase Mladějov na Moravě – Hřebeč doly a zpět.

2. ledna 2026  15:41

Radní Pardubic se pohádali o platy v městských vodárnách, šéf bere 86 tisíc

Radnice Pardubice

Pardubičtí zastupitelé se pořádně pohádali o to, kolik by měli brát členové představenstva společnosti VAK Pardubice. Nyní to je dost.

2. ledna 2026  13:45

Muž v pardubickém hotelu vyhrožoval střelbou, zbraň se nenašla

Policisté zasahovali v hotelu v Pardubicích, kde podnapilý cizinec vyhrožoval...

Policisté na konci minulého týdne zasahovali v hotelu v Pardubicích, kde podnapilý cizinec vyhrožoval střelbou. Na místě však žádnou zbraň nenašli.

28. prosince 2025  19:19,  aktualizováno  2. 1. 9:45

Příkop u pěchotního srubu uvěznil muže. Pomáhala horská služba, hasiči i záchranka

Sanitky čekala jízda do prudkého kopce i jeho sjíždění, rychlé couvání ve...

O silvestrovském večeru spadl muž do ochranného příkopu u pěchotního srubu K–S 25 Na Sedle na Orlickoústecku. Zranil se a nezvládl se sám z třímetrové hloubky dostat nahoru. Uvedl mluvčí hasičů Lukáš...

1. ledna 2026  16:23

Politici kvůli volbám letos zdražovat nebudou, soukromé firmy ano

ilustrační snímek

Ceny, které ovlivňují radnice, v roce 2026 nahoru nepůjdou. Konají se totiž volby. Zdraží však provoz domácností, lidé si připlatí za vodu a teplo.

1. ledna 2026  8:33

Aviatická pouť v Pardubicích nebude, armáda zabere letiště pro své gripeny

Aviatická pouť po více než 30 letech, kdy se tradičně konala na pardubickém letišti, změní minimálně na rok své působiště. Z důvodu modernizace čáslavské armádní základny a přechodu na letouny F-35...

31. prosince 2025  8:54

Přehled událostí v roce 2025: Opravy na železnici, nový obchvat i dálniční úseky

Přes čtyři kilometry dlouhá městská komunikace, která začíná u Globusu a končí...

I když letos nepoznamenaly život lidí extrémní povodně a nekonaly se krajské ani komunální volby, byl rok 2025 v Pardubickém kraji nabitý zajímavými událostmi. Redakce iDNES.cz se za nimi pokusila...

31. prosince 2025  8:51

Nymburk vyhrál rekordním rozdílem, ke 131 bodům bere i prvenství v základní části

Nymburští basketbalisté slaví výhru 131:43 nad Olomouckem.

Basketbalisté Nymburka deklasovali v posledním letošním ligovém kole Olomoucko rekordním rozdílem 131:43 a zajistili si s předstihem prvenství v základní části soutěže. Jen o pět bodů jim uteklo...

30. prosince 2025  21:29,  aktualizováno  22:34

ManpowerGroup s.r.o.
Vedoucí finančního úseku

ManpowerGroup s.r.o.
Pardubický kraj
nabízený plat: 80 000 - 90 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

30. prosince 2025  21:31

Kondelík zmešká několik týdnů, útočníka Pardubic trápí krevní sraženina

Pardubický Jáchym Kondelík překonává Oscara Danska v brance Kladno.

Pardubičtí hokejisté se v nejbližších týdnech budou muset obejít bez reprezentačního útočníka Jáchyma Kondelíka. Šestadvacetiletý mistr světa z loňského šampionátu v Praze se zranil v nedělním...

30. prosince 2025  16:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.