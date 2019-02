Pardubice hledají vhodné místo, kde postaví domov pro seniory

Málokdy mezi pardubickými politiky na něčem panuje totální shoda. Výjimky se však najdou. Jednou z nich je plán na výstavbu nového domova pro seniory.



„Tady musí být město aktivní, populace rychle stárne, míst je málo. Prostor ale musí dostat i soukromý sektor,“ řekl například už před volbami Karel Haas z ODS a nikdo z lídrů ostatních stran nenabídl opačný názor.

Radní ale nyní řeší tradiční otázku: Kam s ním? Zatím je ve hře hned několik míst, kde by potřebné zařízení pro seniory mohlo stát.

„Z nich se jeví jako nejvhodnější areál veterinární kliniky ve Štrossově ulici nebo pozemky Pardubického kraje přímo navazující na areál Domova pro seniory U Kostelíčka,“ uvedla mluvčí radnice Nataša Hradní.

Pardubice patří podle věku obyvatel mezi nejstarší města v České republice, takže je jasné, že tlak na místa v domově bude rychle růst.

„Tuto potřebu vnímáme velmi silně, obzvláště v situaci, kdy kraj díky potřebné humanizaci Domova pro seniory v Přelouči snížil kapacitu lůžek na Pardubicku o 150 míst,“ řekl Jakub Rychtecký, náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku města.

Rychtecký by byl nejraději, kdyby se stavělo právě nedaleko veteriny, a to hlavně kvůli tomu, že hned za rohem je stávající dům pro seniory U Kostelíčka.

„Hlavní a zásadní výhodou této varianty by byla blízkost našeho největšího zařízení s nově rekonstruovanou kuchyní. Možné propojení, ať podzemním či nadzemním koridorem, nabízí jednoznačně ekonomické profity z jeho technicko-provozního napojení, sdílení lidských zdrojů a možnost využití kuchyně s dostatečnou kapacitou,“ doplnil ředitel sociálních služeb Petr Krejčí, který vede odborný tým, jenž má za úkol vybrat nejlepší místo.

O definitivním řešení ještě není rozhodnuto. Město nyní čeká na stanovisko kraje. To by mělo dostat do konce března. „Nejvhodnější lokalitu pak vybere zastupitelstvo města a začnou práce na přípravě stavby, která by měla být zahájena v roce 2021,“ uvedla Hradní.

Ve hře je i možnost, že ještě dříve postaví další domov pro seniory v krajském městě soukromá firma. Nedávno se sami aktivně přihlásili na radnici lidé z firmy Senecura s tím, že by také rádi v části areálu ve Štrossově ulici vybudovali velký domov pro staré lidi.

Domovy koncem loňského roku evidovaly 862 žádostí

„Naše společnost chce do roku 2025 postavit v republice 45 zařízení s pěti tisíci lůžky. Demografická křivka naznačuje stárnutí populace, pro kterou bude nutné zajistit péči i bydlení,“ uvedl zástupce firmy František Troják. Politici jí však nevyhověli, a firma musí hledat jinou parcelu.

Sociální služby města Pardubic v současné době provozují dva domovy pro seniory - U Kostelíčka a na Dubině - s celkovou kapacitou 450 lůžek. Z toho 191 lůžek je v režimu služby domov se zvláštním režimem, který je určený pro osoby s chronickým duševním onemocněním - Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí.

„Na konci října 2018 naše domovy pro seniory evidovaly 862 žádostí o přijetí. Podle kritérií definujících míru potřeby poskytnutí celodenní péče žadatele v pobytové službě, by z těchto žádostí bylo k přijetí přes 300 žadatelů, což je oproti předchozímu roku nárůst o 30 procent. Stávající kapacita našich pobytových služeb zkrátka nestačí,“ dodal Petr Krejčí.

Nejstarší část Domova u Kostelíčka navíc potřebuje rekonstruovat a modernizovat, to ale bude znamenat další snížení kapacity v opravené části zařízení.