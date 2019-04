Pardubice opraví Dělnickou ulici, kvůli dírám už tam nejezdila ani MHD

Pokud by se v Pardubicích pořádala soutěž o nejhorší silnici, jistě by k favoritům patřila Dělnická ulice. Cesta, po které denně projedou stovky aut do tamějších firem, připomíná tankodrom. Díry a výmoly jsou prostě všude a bezpečně se vlastně projet ani nedá.



„V ulici už nejezdí ani autobusy městské hromadné dopravy, které to objíždějí přes Holandskou ulici. Dopravní podnik nechtěl riskovat rozbití svých strojů. Je to tam o ulomení kola, cyklista by tam snad raději ani neměl jezdit,“ popsala náměstkyně primátora Helena Dvořáčková s tím, že nyní ulicí denně projede na 340 kamionů.

„Museli jsme tam stáhnout provoz linek na nezbytné minimum. Silnice je vážně špatná, hrozilo tam poškození našich autobusů,“ doplnil šéf Dopravního podniku Pardubice Tomáš Pelikán.

Situace je tak zlá, že si na ni stěžují už roky i lidé z tamních firem. Dokonce sepsali petici za opravení zdemolované vozovky.

„Je tam jedna díra vedle druhé. Město sice dělá kroky k celkové rekonstrukci, ale protože to potrvá další dva tři roky, jsou potřeba aspoň běžné opravy, aby se odstranily ty největší díry,“ řekl před dvěma roky jeden z autorů petice Tomáš Formánek, šéf odborů ve firmě T-CZ.

Jeho odhad se zdá nakonec velmi přesný. Silnice se skutečně začne opravovat až letos. Největší brzdou byl výkup potřebných pozemků, na kterém radnice strávila hodně času.

„V současnosti pokračují jednání o výkupu pozemků se 33 fyzickými osobami a dvěma společnostmi,“ uvedla loni na jaře mluvčí pardubické radnice Nataša Hradní.

Nakonec se vše podařilo dojednat a zastupitelé mohli ve čtvrtek stavbu spustit. „Opravy zahrnují i chodníky a autobusové zálivy. Potřebujeme od zastupitelů schválení předfinancování akce, pak podáme oficiální žádost o dotaci. Do roka by mohla být silnice opravená,“ řekla ještě před zasedáním Helena Dvořáčková, která nakonec mohla být spokojená.

Bod totiž prošel bez větších problémů a s velkou převahou hlasů. „Prosil bych všechny o podporu usnesení, protože vážně hrozí, že pokud tu ulici neopraví teď, tak už nikdy. A přitom se tam bezpečně nedá jezdit už dávno,“ uťal veškeré debaty náměstek primátora z ODS Petr Kvaš.

Jeho obavy pramení především z toho, že při liknavosti radních by město mohlo ztratit nárok na dotaci od státu. Ta by přitom mohla tvořit až 32 milionů korun.

„Opravy budou stát celkem 38 milionů korun, město v minulosti dostalo příslib dotace od ministerstva průmyslu a obchodu,“ uvedl Kvaš.

Město má na stavbu vydané stavební povolení. Po vybudování zastávek se na trasu vrátí i MHD. Během stavby také zmizí nepoužívané a nefunkční železniční přejezdy, které patřily k někdejším vlečkám v průmyslovém areálu.

O něco méně je poničená Holandská ulice v průmyslové zóně, v přípravě oprav je pozadu. „Město ji opraví po Dělnické ulici, rekonstrukci zaplatí ze svého rozpočtu,“ dodala k tomu náměstkyně Dvořáčková z hnutí ANO.