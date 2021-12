Boj proti činžáku se lidem komplikuje, po magistrátu chtějí stavební uzávěru

Nejprve zklamání a obavy z toho, že lidem z pardubického vnitrobloku ulic Sakařovy, Ve Lhotkách, Sezemické a Bezdíčkovy na Židově developer na dvorku postaví činžák. Pak odpor a naděje, když jim politici slíbili pomoc. Ovšem následuje zmatek, když se radnice hádá s obvodem, kdo nakonec bude za lidi bojovat.

Za poslední měsíce se situace v jednom z pardubických obvodů několikrát změnila a nutno dodat, že zvraty byly většinou v neprospěch obyvatel. Alespoň se to nyní zdá.

Požadují totiž po městě, aby další výstavbu na zeleném place mezi domy zakázalo. Ideální nástroj pro to se jmenuje stavební uzávěra.

Ovšem podle nejnovějšího vyjádření primátora Martina Charváta to na snadnou cestu k úspěchu nevypadá. „Případem se zabývají právníci, ale je dost nepravděpodobné, že by magistrát mohl lidem v tomto vyhovět,“ řekl primátor Charvát z hnutí ANO s tím, že zákon je v této věci poměrně jasný.

„Podmínky jsou jasně definované zákonem, dopředu říkám, že je právně asi nenaplníme. Stavební uzávěra by šla použít třeba v tom případě, že by nový územní plán v lokalitě počítal s jinou možností využití pozemků, než je uvedeno v tom současném. Ale to se v tomto případě neděje,“ doplnil primátor, který si v posledních týdnech vyjasňoval se starostkou prvního obvodu Alenou Stehnovou, kdo vlastně může protestujícím lidem nabídnout pomoc. Nakonec většina kompetencí prý leží na magistrátu.

V kauze jsou cítit neshody

A podle primátora dokonce lidé z malé radnice zatím vedli věc špatným směrem. „Je mi líto, že právník městského obvodu vedl obyvatele slepou cestou. Nedělejme z odborných věcí politikum, je potřeba poslouchat právníky, protože je to právní záležitost,“ řekl Charvát.

Lokalitu na Židově lemuje hlavní Sakařova ulice, uvnitř vnitrobloku chce developer stavět byty v čtyřpatrovém domě s plochou střechou. S majitelem pozemků má smlouvu o smlouvě budoucí kupní, běží stavební řízení. Lidé, kteří tam bydlí, chtějí další výstavbě zabránit.

„Privátní investor plánuje zastavět stávající vnitrobloky, pro nás jediné volnočasové místo. Chraňme si krásy Pardubic před arogancí a zvůlí developerů při honbě za jejich zisky,“ uvedl na listopadovém zastupitelstvu jeden z naštvaných obyvatelů lokality.

Vnitroblok tvoří deset činžovních domů a dva dvojdomky. Jsou tam zatravněné hřiště, lavičky, staré stromy. „Byl jsem šťastný, že jsme to hřiště za domem mohli s dětmi využívat. Postavili jsme si branky na fotbal i pískoviště pro malé děti. Asi všichni rozumíte tomu, proč se té výstavbě bráníme,“ řekl politikům třeba Karel Sodomka ze Sakařovy ulice.

Protestujících je však mnohem více. Proti výstavbě vznikla petice, má tisíce podpisů. Lidé také založili spolek.

„Tato čtvrť má svůj ráz, všechny domy mají podobnou architekturu a tyto lokální zelené plochy. Nerozumíme tomu, že magistrát dovolí zelenou plochu zničit. Mělo to zůstat jako nezastavitelná plocha,“ řekla na začátku sporu tamní obyvatelka Jana Křenková.

Lidé se obrátili nejdřív na městský obvod I a začala se zvažovat varianta stavební uzávěry. Následně převzal případ magistrát, protože je to v jeho kompetenci. Nicméně obvod z kauzy úplně nemizí.

„Účastníkem územního řízení bude naše obvodní radnice. Určitě použijeme všechny prostředky, aby se nakonec na místě nestavělo. Je nám jasné, že by to snížilo kvalitu života tamních občanů,“ uvedla starostka Stehnová z hnutí ANO, která si na vzala na pomoc poněkud překvapivě bývalého zastupitele za opoziční Pardubáky a architekta Milana Košaře.

Podle architekta mají lidé šanci na úspěch

„Město hraje takovou hru, že je potřeba udělat vše podle zákona, ale vidím za tím spíše nevůli jít proti developerům,“ říká Košař, který je však zároveň poměrně optimistický v tom, že se nakonec na Židově stavět nebude.

„Velmi pozitivní je, že po předběžném souhlasu se změnila situace na Odboru hlavního architekta, který k věci dal zamítavé stanovisko,“ uvedl Košař s tím, že zároveň moc nechápe proč radní města nejsou proti plánům developera tvrdší.

„Veřejný zájem je v této věci jasný. Mohl by vzniknout nebezpečný precedens, podle kterého by se mohlo v Pardubicích stavět pomalu na každém dvoře. Navíc je proti tomu velký odpor veřejnosti, petici už podepsalo zhruba sedm tisíc lidí. Nechápu, že si na tom chtějí politici pár měsíců před komunálními volbami pálit prsty, bude to ještě boj,“ dodal Milan Košař, podle kterého je jednoznačně nejsnadnější cesta k zastavení projektu zmíněná stavební uzávěra.

Nicméně primátor Charvát trvá na tom, že tento krok je problematický. „Starý územní plán i ten nový chystaný tam umožňuje bytovou výstavbu. Kdyby se v lokalitě měnila funkce pozemků ze zastavitelných například na veřejnou zeleň, institut stavební uzávěry je právně obhajitelný,“ uvedl primátor s tím, že nechce podporovat protiprávní kroky.

„Chystaný nový územní plán tam stavět povolí. Jsme v právním státě, stavební pozemky se mohou zastavovat. Občané se mohou přihlásit do stavebního řízení a v něm obhajovat svá práva. I majitel pozemku může obhajovat svá práva,“ dodal primátor Charvát.

Košař s tím však nesouhlasí. „Naopak, nový územní plán výstavbu v takových vnitroblocích umožňovat nebude. Bude to hra o čas. Vidím snahu radních vše stihnout ještě podle stávajícího územního plánu,“ dodal dlouholetý člen komise rady města Pardubice pro architekturu a urbanismus.