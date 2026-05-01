Pardubický Červeňák se památkou nestane, město chce most i tak opravit

Pardubickým politikům se ulevilo. V minulosti už třeba v případě letního stadionu zjistili, do jakého průšvihu se mohou dostat, když nějaká ruina získá památkovou ochranu. Rekonstrukce se tím notně zkomplikuje a hlavně prodraží.
Jistě je tak nemrzí, že most Červeňák v bývalém vojenském prostoru památkáři chránit nebudou.
Na opačné straně stojí lidé ze Spolku Chráníme stromy. Ti se obávali, že radní nechají most zbourat, a tak raději požádali o jeho ochranu. Nyní jsou z rozhodnutí úředníků smutní. „Považujeme toto rozhodnutí za věcně i procesně pochybné o to více, že argumentace úředníků ministerstva kultury je místy až komicky absurdní,“ uvedl Miroslav Seiner ze spolku.
V minulosti radnice zvažovala, že most zbourá bez náhrady, nebo místo něj postaví novou lávku. Nýtovaný most, jehož některé části pocházejí z 19. století, sloužil nejdřív u dnešní budovy soudu, kde přestal vyhovovat. Od roku 1937 ho používal železniční pluk na svém cvičišti v přírodní lokalitě Červeňák.
Podle Spolku Chráníme stromy byla památková ochrana způsob, jak most s jistotou zachovat. Ministerstvo kultury spolku po mnoha urgencích a měsících však sdělilo, že řízení o prohlášení mostu za technickou památku vůbec nezahájí. Totéž se týkalo i návrhu spolku vyhlásit památkou zbylé vojenské artefakty, především cvičné pilíře. „Je to celé špatně, protože stát odmítá most a další památky na Červeňáku chránit. Teď je tak veškerá odpovědnost na městě jako na vlastníkovi, aby si uvědomil, že má k těmto objektům přistupovat jako k cennosti Pardubic,“ řekl Seiner.
|
A město se k objektům hlásí. Poté, co se po letech zvažování radní rozhodli, že most opraví, hledali varianty, jak na to. Nakonec loni zamítli možnost zvýšení nosnosti mostu, aby přes něj mohly v případě potřeby jezdit sanitky. Most tak bude dál sloužit jen chodcům a cyklistům. Demolice ve hře není.
Radnice naopak aktuálně dokončuje tendr na projektanta. „Základním parametrem je zachování stávající pohledové podoby Červeňáku, tedy zachování jeho historické identity. Chceme, aby se projektant zaměřil také na maximální efektivitu budoucích výdajů,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal.
Projektant připraví návrh, který ponechá stávající nosné ocelové konstrukce. Spodní stavbu mostu čeká generální oprava, stejně tak nosné prvky, které doplní nová konstrukce mostovky. Součástí projektu bude i nové mostní příslušenství či výměna nevyhovujících konstrukcí. „Otevřená soutěž aktuálně běží, projektant bude mít čtyři měsíce na odevzdání díla s tím, že bude mít za povinnost odprezentovat pro zastupitele města jím navržené koncepční řešení generální opravy mostu,“ dodal Hrabal.