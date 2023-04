Méně aut, více lidí. Historické centrum Pardubic se začíná měnit

Auta nade vše. Postavit obchvaty, parkovací domy, myčky, benzinové pumpy či dobíjecí stanice. Taková je mantra posledních dvou dekád nejen v Pardubicích. Nyní však v krajském městě přicházejí s novinkou, která jde tvrdě proti trendu. Po dlouhé době totiž nějaký projekt bude motoristům spíše situaci komplikovat.

Přímo ve vozovce Pernštýnské ulice totiž vyrostla první předzahrádka u vinárny, která bude auta brzdit. Brzy přitom mohou následovat další. „Kromě oživení další části historického centra města tím dojde také k dlouho žádanému zklidnění dopravy v tomto místě,“ uvedla mluvčí města Alexandra Tušlová.

Na celé akci je zajímavé i to, že ji vlastně dal do pohybu opoziční zastupitel Vojtěch Jirsa z Pirátské strany. A to není v Pardubicích zrovna pravidlem. „Po vzoru dalších měst u nás i ve světě jsme se rozhodli vyzkoušet umístění některých předzahrádek až za chodníkem, tedy v dopravním prostoru. Podobně je umístěna většina předzahrádek například na Pernštýnském náměstí,“ vysvětluje navrhovatel změny Jirsa.

Podle něj po změně volali především lidé, kteří v historickém centru města bydlí. „Tím se zvětší plocha předzahrádek, ale hlavně dojde ke zklidnění dopravy, po kterém dlouho volali místní rezidenti a živnostníci a které si tato část města, vjezd na hlavní náměstí, jistě zaslouží,“ doplnil Vojtěch Jirsa.

V Pernštýnské ulici podle zástupců radnice opakovaně dochází ke kolizím mezi chodci a projíždějícími vozidly. Někteří řidiči zde nerespektují charakter prostoru a režim provozu.

„Často se jedná o auta rozvozu jídel z restaurací na Pernštýnském náměstí. Dalším problémem je parkování v rozporu s pravidly provozu. Ulice je v obytné zóně. Chodci se zde mohou pohybovat v celé šířce ulice, maximální povolená rychlost je 20 kilometrů v hodině a parkování je dovoleno pouze na místech k tomu určených,“ uvedla Tušlová.

To vše by měl tedy řešit retardér v podobě předzahrádky, kterou navíc doplňují dva masivní kužele. Ty mají chránit konstrukci před případným střetem s autem.

Nové předzahrádky

„Tam, kde budou nově předzahrádky, se šířka pruhu pro projíždění aut zúží na tři metry. Nebude již tedy možné, aby se ve zúženém úseku míjela dvě protijedoucí vozidla. Řidiči si zkrátka budou muset dávat vzájemně přednost. Přirozeně tak dojde ke snížení rychlosti. Něco podobného funguje hned kousek vedle na Bělobranském náměstí, ale i v jiných částech města,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal z ANO.

Očekávané přínosy opatření tedy jsou podle politiků zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti a komfortu pohybu, eliminace nelegálního parkování v obytné zóně, snížení vibrací souvisejících s rychlou jízdou na dlažbě, zvětšení plochy předzahrádek a jejich materiálové a vizuální sjednocení ulice.

„Posunutím předzahrádek by se měl výhledově rovněž uvolnit celý chodník na východní straně pro pěší. Bohužel zatím zůstala jedna ze zahrádek na chodníku. Jednáme s jejím provozovatelem o možnostech sjednocení se zbytkem. Možnost zásobování bude zachována v prostorách mezi jednotlivými předzahrádkami,“ uvedl starosta Městského obvodu Pardubice I Filip Šťastný z ANO.

Pardubice navíc chtějí omezit parkování na přilehlém Pernštýnském náměstí, týkat se to má hlavně zásobování. Pernštýnské náměstí má část vyhrazenou pro běžné parkování, je nejdražší ve městě. To patrně zůstane zachováno.

Politici by však rádi změnili živelné parkování zásobovacích aut, která tam jezdí celý den a často tam i dlouhodobě parkují. Mohl by tam fungovat podobný systém jako na nedaleké třídě Míru, kde je možné dovážet zboží do obchodů jen brzy ráno a později večer.

„Zásobovací auta na náměstí často parkují celé dny. Náměstí by se mohlo změnit na pěší zónu. Zásobovaní by bylo povoleno jen v určené časy. Na náměstí patří zahrádky, život, ne parkující auta,“ řekl starosta Šťastný.