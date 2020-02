Školák praštil druhým o chodník, drsnou pardubickou rvačku řeší policie

„Média nám zaslala video s dotazem, jestli se tím zabýváme. Do té doby nám nikdo nic neoznámil, ale případ jsme zaevidovali a celou věc prověřujeme,“ sdělila policejní mluvčí Eva Maturová.

Video se objevilo v neděli večer na sociální síti. Je na něm zachycena drsná bitka dvou dětí školního věku, pravděpodobně chlapců. Jeden s druhým dvakrát vší silou praštil o beton a mlátil jej pěstmi do hlavy a do žeber.

„Dělej, ještě! Pořádně!“ povzbuzuje silnějšího z dvojice hlouček školáků, který postává kolem, a nechybí ani dávka vulgarit. Incident si přitom děti natáčely na mobilní telefon.

Na sociální síti se pod videem rozjela diskuze, zda je obětí na videu dívka, či kluk. „Jestli je to holka, co dostává, tak celkem smutný,“ píše jeden z přispěvatelů. Další několikrát zopakoval, že oba jsou to kluci.