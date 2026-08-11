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Od fasády po rozvaděč. Město při prodeji parcel nastavilo přísná pravidla i sankce

Autor:
  9:00
Svitavy začaly nabízet lidem pozemky na stavbu rodinných domů. Má to ale háček. Radnice přísně reguluje jejich podobu, kvůli obavám ze spekulantů požaduje také rychlou výstavbu. Cenu 4 900 korun za metr parcely město hájí.

Vedení Svitav v pondělí zahájilo prodej 27 stavebních parcel v nové rezidenční lokalitě Stará kolonie za městem. Zájemci mohou do 26. srpna podávat žádosti o 16 pozemků pro dvojdomy a 11 pro samostatně stojící rodinné domy. Kupující však musejí přistoupit na poměrně striktní regulativy pro vnější vzhled domů. Na stavbu navíc není neomezený čas.

Zájemci budou moci na fasádu vybírat jen z několika málo odstínů jedné dané barvy, povoleny nebudou doplňkové obklady ani sokly. Pokud stavebník nepostaví dům do určeného termínu, doplácí procenta z ceny pozemku navíc.

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