Na Hlinecku ulétl největší a nejdražší papoušek světa, pátrá po něm i znalec

Lenka Muzikantová
  16:32
Již několik dnů probíhá pátrání po arovi hyacintovém, který ulétl chovateli na Hlinecku. Do hledání ptáka, který patří k největšímu a nejdražšímu papouščímu druhu, se zapojil také expert Norbert Souček ze Záchranné stanice Papouščí ráj z Jesenice u Prahy, který se na odchyty exotických ptáků specializuje.
Z voliéry ve Studnicích na Hlinecku uletěl pár vzácných papoušků z rodu...

Z voliéry ve Studnicích na Hlinecku uletěl pár vzácných papoušků z rodu Anodorhynchus. | foto: Záchranná stanice Papouščí ráj

Samici ary hyacintové se podařilo odchytit. (28. února 2026)
Samici ary hyacintové se podařilo odchytit. (28. února 2026)
Samici ary hyacintové se podařilo odchytit. (28. února 2026)
Samici ary hyacintové se podařilo odchytit. (28. února 2026)
8 fotografií

Divoký pár hyacintů uletěl z voliéry ve Studnicích na konci února. Zatímco samici se podařilo nalézt, samec je stále v pátrání. Kvůli papouškovi přijímá Norbert Souček stovky telefonátů denně.

„Bohužel se vždy ukáže, že se jedná o jiného papouška, třeba mrtvého aru araraunu z Prosenic na Přerovsku, ale to je úplně jiný druh, což lidé příliš nerozlišují,“ krčí rameny Souček, který kvůli hledanému papouškovi nejezdil už stovky kilometrů. Naposled byl pták spatřen v neděli odpoledne.

Pohřešovaný opeřenec modré barvy s místy žlutým lemováním patří k největšímu a nejdražšímu druhu papoušků. Podle odborného blogu Ararauna.cz dosahuje ara hyacintový délky až jednoho metru a hmotnosti 1,3 kg. V České republice bylo v letech 2004 až 2020 registrováno 212 exemplářů, další desítky jedinců chovatelé registrovali dříve. Kvůli svému atraktivnímu zbarvení se cena za jednoho jedince pohybuje okolo 300 tisíc korun.

Arové mohou podle Součka hravě urazit vzdálenost až šedesáti kilometrů. „Když pátrám, mám svůj postup a kreslím si kružnice, kudy se může pohybovat. Stojí mě to spoustu času i výdajů. Jenže mám svého dost a nemám peněz nazbyt, abych dělal práci za nezodpovědné chovatele,“ vysvětluje Souček s tím, že jen provoz záchranné stanice a útulku pro odložené exotické ptáky, kterých má na pět stovek, ho stojí miliony.

Na kontě má také přes čtyři tisíce zachráněných ptáků a nespočet odchytů. Věří, že dalším zachráněným bude brzy i pohřešovaný ara hyacintový.

Vzácný ara uletěl, pak zůstal mrtvý viset na stromě. K majiteli už se ostatky nevrátí

„Už jsem odchytával kdeco, ale tohle byla pro mě premiéra. Samice už je v bezpečí, teď ještě zbývá samec, který je na útěku už týden. Jsou to divocí ptáci, kteří se většinou pohybují mimo civilizaci, vyhledávají tichá místa, skryté toky, ze kterých pijí, živí se semínky ze šišek a pupeny, co teď raší,“ říká znalec.

„Ale stejně bude samec brzy potřebovat energetický doping v podobě ořechů. Jak ho nebude mít, začne slábnout a do dvou tří týdnů by mohl uhynout,“ upozorňuje Souček.

Zatímco samice už létá ve venkovní voliéře, samce se zatím nalézt nedaří. „Vypadá špatně, vůbec nikde není. Snad nenarazil do drátů vysokého napětí a neleží někde mrtvý,“ obává se chovatel, který věří, že by samice svým křikem mohla samce přilákat, pokud by se pohyboval v okolí.

„Je to možnost, ale začínám být skeptický. Je krásný velký pták, je samozřejmě velice drahý, ale v tomto případě jde o čas a jeho přežití,“ uzavírá Souček, který aktuálně pátrá i po další desítce exotických papoušků, kteří uletěli majitelům. Denně najezdí stovky kilometrů.

Kdo by měl k arovi hyacintovém jakékoliv informace, může mu zavolat na číslo 601 015 015.

