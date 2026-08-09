Paneláky jsou pro většinu lidí samozřejmou součástí měst. Pro dva mladé muže z Pardubic se ale staly celoživotním koníčkem a postupně i projektem, kterému se začali věnovat na profesionální úrovni.
„Snažil jsem se zjistit, jak vypadaly Polabiny v minulosti. Najednou se tehdy na sítích objevil můj současný kolega a kamarád Pavel Grulich, který přidal příspěvek s vymodelovaným polabinským panelákem. Zjistili jsme, že máme hodně společného a vznikl náš projekt Panelová mládež,“ vzpomíná David Moravec.
Na Slovensku jsem si Luník IX prohlédl raději jen zpovzdálí a v Michalovcích po nás začali házet kameny.