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Není panelák jako panelák. Jaké má Most a jaké Polabiny? Vzniká virtuální kronika sídlišť

Hana Lanková
  16:00
Zatímco pro většinu lidí jsou paneláky jen místem k bydlení, dvaadvacetiletý David Moravec z Pardubic v nich vidí mnohem víc. Se svým kolegou už za paneláky procestoval Česko i zahraničí a najel přes dvacet tisíc kilometrů. Dnes společně pracují na projektu, který má pardubické Polabiny vrátit zpátky v čase a přiblížit jejich historii nejen mladým generacím.

Paneláky jsou pro většinu lidí samozřejmou součástí měst. Pro dva mladé muže z Pardubic se ale staly celoživotním koníčkem a postupně i projektem, kterému se začali věnovat na profesionální úrovni.

„Snažil jsem se zjistit, jak vypadaly Polabiny v minulosti. Najednou se tehdy na sítích objevil můj současný kolega a kamarád Pavel Grulich, který přidal příspěvek s vymodelovaným polabinským panelákem. Zjistili jsme, že máme hodně společného a vznikl náš projekt Panelová mládež,“ vzpomíná David Moravec.

Na Slovensku jsem si Luník IX prohlédl raději jen zpovzdálí a v Michalovcích po nás začali házet kameny.

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