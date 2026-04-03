Na památky nebo do hor. Prodloužený velikonoční víkend nabídne desítky akcí

  7:38
Tradičně ožívá o prodlouženém víkendu skanzen na Veselém Kopci. Od Velkého pátku do Velikonočního pondělí tam návštěvníci uvidí pletení pomlázek, zdobení kraslic, téměř zapomenuté zvyky a folklorní soubory. Ze zimního spánku se probouzejí taky hrady a zámky. A komu se stýská po zimě, může vyrazit na netradiční závod na Dolní Moravu.
Velikonoční čtyřdenní program na Veselém Kopci tradičně zahajuje hlavní sezonu. | foto: MVP Vysočina

Velikonoční vodění jidáše na Veselém Kopci
Veselokopecký jarmark představil současnou rukodělnou výrobu.
Slatiňanský zámek se po třech letech oprav představil veřejnosti.
Bronzová socha koně od Bohumila Kafky změnila své původní místo.
Zámek Slatiňany zažívá velkou změnu. Po pěti letech končí experiment s celoročním provozem. „Finanční prostředky na provoz zůstávají v podstatě stejné, zatímco náklady se postupně zvyšují. Dalším faktorem je omezený počet lidí, kteří o objekt pečují. Fungujeme v nepřetržitém provozu už pět let a je to fyzicky velmi náročné, takže to už není dlouhodobě udržitelné,“ řekl kastelán zámku Jaroslav Bušta na brífinku prezentujícím novinky na památkách pod správou Národního památkového ústavu v Pardubickém kraji.

Zámek Slatiňany tedy ukončí sezonu shodně jako ostatní objekty 1. listopadu. Oblíbené vánoční prohlídky však budou zachovány. „Plánujeme je znovu, protože nám přivádějí zhruba 3 tisíce návštěvníků. Komorní atmosféra je opravdu jedinečná a těžko opakovatelná. Vycházíme ze vzpomínek synovce knížete, díky nimž máme zachycenou podobu vánočních interiérů tak, jak skutečně vypadaly, nikoli jen podle našich představ,“ dodal pro ČTK Bušta.

Velikonoce na Dolní Moravě

Komu se ještě stýská po zimě, může se vydat na Dolní Moravu, kde zakončí lyžařskou sezonu netradiční akcí. Velikonoční svátky se tam ponesou ve znamení neotřelých závodů na bobech. Jelikož na svazích je sněhu ještě dost, vlekaři připravili speciální trať, na které si může s vlastním bobem přijet zařádit každý, kdo o velikonočním víkendu dorazí na Dolní Moravu. V sobotu se u chaty Slaměnka uskuteční od 13 hodin závod Oakley Bob DM Cross. „Akce je určena pro závodníky od 15 let s povinnou výbavou. Pro děti bude připravena speciální nezávodní trať, kde si budou moci zabobovat a navíc dostanou dárek,“ zve na netradiční akci mluvčí resortu Šárka Braunerová. Registrace probíhá předem na stránkách resortu a je nutná kvůli organizaci a omezené kapacitě. Organizátoři připravili soutěže o ceny v celkové hodnotě 100 tisíc korun.

Jarní sezona na zámku začala ve čtvrtek, stejně jako na ostatních památkách. V interiérech návštěvníci naleznou obnovenou šatnu kněžny, kam byla navrácena replika původních papírových tapet a část dohledaného historického vybavení, které zámek opustilo po roce 1945.

Do několika místností se navrátily zrestaurované kusy nábytku a obrazů. Do části interiérů byly umístěny pochozí koberce, které zvýší návštěvnický komfort a zároveň přiblíží podobu prostor před rokem 1945.

Návštěvníci uvidí zrestaurované historické hodiny z roku 1780, které byly po válce ze Slatiňan odvezeny do depozitáře zámku Žleby, kde zůstaly uloženy po dlouhá desetiletí. „Od konce druhé světové války však nebyly v provozu – jejich technický stav a řada poškození ani neumožňovaly jejich spuštění. Proto jsme přistoupili k jejich odbornému restaurování,“ uvedl kastelán zámku Jaroslav Bušta.

Stavební obnovou prošlo schodiště do kuchyně a kancelář šéfkuchaře. Pokračuje také obnova nadzemní spojovací chodby do kostela sv. Martina, jejíž konstrukce se postupně nakláněla a částečně propadala, proto památkáři museli přistoupit k její generální obnově. „Dokončení prací je plánováno na druhou polovinu roku 2026 a následně se počítá i s jejím zpřístupněním v rámci mimořádných prohlídek,“ upozornili památkáři.

Rekonstrukce v Litomyšli pokračuje

Jarně vyzdobené interiéry přivítají také návštěvníky litomyšlského zámku, který od roku 2023 prochází náročnou renovací renesančních sgrafit. Na podzim ze severní strany a z průčelí zámku zmizelo lešení, návštěvníci tak mohou památku zapsanou na seznam UNESCO obdivovat téměř ze všech stran. Práce se letos soustředí na zbývající východní stěnu u zámecké věže.

„Budou se tam provádět ještě některé náročnější věci, jako je výměna staticky poškozených pískovcových ostění u jednoho sdruženého okna, a dojde k dokončení restaurování sgrafitových fasád,“ řekl už dříve Petr Weiss, kastelán litomyšlského zámku.

Provoz zámku se po zimní sezoně rozšíří o neděli a od května do konce září se vrátí postupně k šestidenní návštěvní době. „V dubnu bude z důvodu probíhající obnovy hlavním prohlídkovým okruhem výběrová trasa To nejlepší ze zámku. Představí výběr z dosavadních hlavních tras a zahrne také návštěvu zámeckého divadla,“ sdělila mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bidlasová.

Lešení z litomyšlského zámku je pryč, renesanční perla se vyloupla do krásy

Ve vybraných termínech bude návštěvníkům zpřístupněna také zámecká kuchyně a věž, zachován zůstane i princip volné vstupenky do expozice Proč je zámek UNESCO, kterou mohou návštěvníci navštívit při zakoupení vstupenky na jakýkoliv prohlídkový okruh.

Od června se návštěvníci mohou těšit na nový prohlídkový okruh Po stopách valdštejnského divadla, který představí historii zámeckého divadla i šlechtických divadel obecně. Součástí interaktivní expozice budou například repliky i originály litomyšlských divadelních kulis. Připravena bude také sekce věnovaná ruchařské technice. V závěru prohlídky návštěvníci nahlédnou do nového klimatizovaného depozitáře historických kulis.

Na zámku si letos v rámci kulatého výročí smrti císaře Františka Josefa I. připomenou jeho pobyt na zámku u tehdejších majitelů z rodu Thurn-Taxisů.

Veselý Kopec nabídne čtyřdenní program

Veselý Kopec připravil velikonoční čtyřdenní program, který otevírá sezonu. Na Velký pátek chlapci z dětského folklorního souboru Vysočánek projdou mezi roubenkami s hrkačkami a řehtačkami. Na Bílou sobotu se mohou návštěvníci těšit na zpěv ve veselokopecké kapli. Velikonoční neděli zpříjemní vystoupení dětského folklorního souboru Škubánek ze Světlé nad Sázavou a folklorního souboru Lipka z Pardubic s tanci z Českého Horácka a Polabí. K vidění bude i vynášení smrtky a další velikonoční zvyky. Areál Veselého Kopce bude otevřen od 9:30 do 16 hodin.

Tradičním jarmarkem o víkendu 4. a 5. dubna ožije také středověký hrad Svojanov, jenž láká na Jarní slavnosti.

Na šestou návštěvnickou sezonu se připravuje i středověký hrad Rychmburk, který za posledních pět let navštívilo 100 tisíc lidí. Hrad otevře své brány v pátek 1. května.

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Do vazby za útok v Pardubicích jde i cizinka, která rozumí dobře česky

Okresní soud v Pardubicích dnes odpoledne poslal do vazby i pátého podezřelého...

Okresní soud v Pardubicích dnes odpoledne poslal do vazby i pátého podezřelého z úmyslného zapálení haly zbrojovky LPP Holding. Policie cizinku obvinila z teroristického útoku a účasti na...

Kvůli žhářství v Pardubicích zadrželi další osobu. Na místě jich bylo víc, řekl Metnar

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO)

Policie v souvislosti s nedávným zapálením haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích zadržela celkem pět lidí. Při návštěvě Slovenska to v pondělí řekl český ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO),...

Pátrání po vzácném papouškovi pomalu končí, naděje je podle odborníka malá

Z voliéry ve Studnicích na Hlinecku uletěl pár vzácných papoušků z rodu...

Pátrání po vzácném papouškovi arovi hyacintovém, který na konci února ulétl chovateli na Hlinecku, se dostalo do slepé uličky. Odborník Norbert Souček, který se jeho hledáním intenzivně zabýval, nyní...

Řidiče v Pardubickém kraji čekají kolony. Víme, které uzavírky budou největší

Ilustrační snímek

Na silnicích začíná hlavní stavební sezona a s ní i kolony a objížďky. Největší problémy čekají řidiče na hlavních tazích u Pardubic nebo u Litomyšle. Stát a kraj budou letos při opravách silnic...

Dvě soutěže pro nadané žáky? Kraj ukradl naši práci, zlobí se organizátor

Středoškoláci se zúčastnili soutěže, kterou připravila Asociace pro mládež,...

Podpora talentované mládeže v celé zemi podle odborníků pokulhává. Pardubický kraj je však výjimkou. Dvě desetiletí tu studenti připravují vědecké projekty a ti nejlepší bodují i na světových...

5. dubna 2026  8:05,  aktualizováno  10:05

Řepík zastavil půst a zařídil Spartě první bod. Kluci padali po hubách, těšilo ho

Michal Řepík ze Sparty (vpravo) slaví s Aaronem Irvingem trefu proti Pardubicím.

Na sparťanské straně byste nenašli hokejistu, který by se o vítězství v druhém utkání semifinálové série proti Pardubicím zasloužil více. Výhru 2:1 dvěma góly zařídil útočník Michal Řepík. „Snažím se...

4. dubna 2026  21:34

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

4. dubna 2026  21:08

Bohačík trojkou s klaksonem rozesmutnil Pardubice, Nymburk si zajistil prvenství

Nymburští basketbalisté slaví těsnou výhru proti Pardubicím.

Tříbodový koš Jaromíra Bohačíka se závěrečným klaksonem rozhodl o vítězství nymburských basketbalistů v souboji prvního s druhým týmem ligy nad Pardubicemi 88:86. Dvacetinásobní čeští šampioni si...

4. dubna 2026  18:20,  aktualizováno  20:05

Dukla - Pardubice 0:2, domácí trefili břevno, dali si vlastní gól a zůstali na dně

Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Votjěcha Patráka.

Fotbalisté Dukly záchranářský souboj nezvládli a nenavázali na poslední vítězství s Jabloncem. V 27. kole Chance ligy podlehli Pardubicím 0:2, které z boje o udržení pomalu prchají. Po hodině hry v...

4. dubna 2026  16:48,  aktualizováno  17:02

Kyberšmejdi cílí na emoce seniorů, pomůže nový projekt Neviditelní

ilustrační snímek

Seniorů na internetu přibývá. S nimi se však na sítě přistěhovali i kyberšmejdi, kteří zranitelnou generaci využívají k peněžním podvodům. Projekt Neviditelní, který se zaměřuje na zviditelňování...

4. dubna 2026

Godwin: Hrát tuhle ligu bez tréninku? Smůla. Potřebujeme každý bod

Pardubický fotbalista Emmanuel Godwin v utkání proti Teplicím.

Před reprezentační pauzou řešil hlavně trable s disciplinárkou kvůli dvěma únorovým červeným kartám a taky mizerný výkon pardubických fotbalistů v Mladé Boleslavi, kde tým prohrál 0:2. Krajní bek...

4. dubna 2026  9:15

Budovy pardubické nemocnice propojil nový nadzemní koridor

Nový nadzemní koridor, který spojuje centrální urgentní příjem s tzv. starou...

Centrální urgentní příjem, nový hlavní pavilon Pardubické nemocnice otevřený před dvěma roky, se dočkal důležitého doplňku. Koridoru, který jej spojil se dvěma sousedními budovami.

4. dubna 2026  8:57

Vysoká prohra Sparty. Výsledek vypadá špatně, uznal Horák. Pešán: Je zavádějící

Sparťanský útočník Horák se neúspěšně snaží překonat brankáře Pardubic Willa.

První vzájemný duel v extraligovém play off po devatenácti letech, očekávaný, silně sledovaný. A i když dlouhou dobu vyrovnaný, nakonec semifinálový duel mezi hokejisty Sparty a Pardubic skončil...

3. dubna 2026  21:20

Rychlík srazil na Pardubicku člověka. Provoz byl několik hodin omezený

Rychlík srazil na Pardubicku člověka. Železniční koridor stojí. (3. dubna 2026)

Srážka vlaku s člověkem, který na místě zemřel, dnes na více než hodinu zastavila v obou směrech provoz na koridoru mezi Prahou a Moravou v úseku Pardubice hlavní nádraží - Přelouč.

3. dubna 2026  13:44,  aktualizováno  16:05

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Na památky nebo do hor. Prodloužený velikonoční víkend nabídne desítky akcí

Velikonoční čtyřdenní program na Veselém Kopci tradičně zahajuje hlavní sezonu.

Tradičně ožívá o prodlouženém víkendu skanzen na Veselém Kopci. Od Velkého pátku do Velikonočního pondělí tam návštěvníci uvidí pletení pomlázek, zdobení kraslic, téměř zapomenuté zvyky a folklorní...

3. dubna 2026  7:38

Podvody s nábytkem. Podnikatel polským výrobcům nezaplatil miliony, je ve vazbě

Podnikatel nezaplatil polským výrobcům nábytku zboží za 25 milionů, skončil ve...

Kriminalisté z Pardubického kraje zajistili sklad s nábytkem za desítky milionů korun. Jednatel známé regionální firmy na prodej nábytku neplatil polským partnerům a skončil ve vazbě.

2. dubna 2026  13:45

