Na památky nebo do hor. Prodloužený velikonoční víkend nabídne desítky akcí

Zámek Slatiňany zažívá velkou změnu. Po pěti letech končí experiment s celoročním provozem. „Finanční prostředky na provoz zůstávají v podstatě stejné, zatímco náklady se postupně zvyšují. Dalším faktorem je omezený počet lidí, kteří o objekt pečují. Fungujeme v nepřetržitém provozu už pět let a je to fyzicky velmi náročné, takže to už není dlouhodobě udržitelné,“ řekl kastelán zámku Jaroslav Bušta na brífinku prezentujícím novinky na památkách pod správou Národního památkového ústavu v Pardubickém kraji.
Zámek Slatiňany tedy ukončí sezonu shodně jako ostatní objekty 1. listopadu. Oblíbené vánoční prohlídky však budou zachovány. „Plánujeme je znovu, protože nám přivádějí zhruba 3 tisíce návštěvníků. Komorní atmosféra je opravdu jedinečná a těžko opakovatelná. Vycházíme ze vzpomínek synovce knížete, díky nimž máme zachycenou podobu vánočních interiérů tak, jak skutečně vypadaly, nikoli jen podle našich představ,“ dodal pro ČTK Bušta.
Velikonoce na Dolní Moravě
Komu se ještě stýská po zimě, může se vydat na Dolní Moravu, kde zakončí lyžařskou sezonu netradiční akcí. Velikonoční svátky se tam ponesou ve znamení neotřelých závodů na bobech. Jelikož na svazích je sněhu ještě dost, vlekaři připravili speciální trať, na které si může s vlastním bobem přijet zařádit každý, kdo o velikonočním víkendu dorazí na Dolní Moravu. V sobotu se u chaty Slaměnka uskuteční od 13 hodin závod Oakley Bob DM Cross. „Akce je určena pro závodníky od 15 let s povinnou výbavou. Pro děti bude připravena speciální nezávodní trať, kde si budou moci zabobovat a navíc dostanou dárek,“ zve na netradiční akci mluvčí resortu Šárka Braunerová. Registrace probíhá předem na stránkách resortu a je nutná kvůli organizaci a omezené kapacitě. Organizátoři připravili soutěže o ceny v celkové hodnotě 100 tisíc korun.
Jarní sezona na zámku začala ve čtvrtek, stejně jako na ostatních památkách. V interiérech návštěvníci naleznou obnovenou šatnu kněžny, kam byla navrácena replika původních papírových tapet a část dohledaného historického vybavení, které zámek opustilo po roce 1945.
Do několika místností se navrátily zrestaurované kusy nábytku a obrazů. Do části interiérů byly umístěny pochozí koberce, které zvýší návštěvnický komfort a zároveň přiblíží podobu prostor před rokem 1945.
Návštěvníci uvidí zrestaurované historické hodiny z roku 1780, které byly po válce ze Slatiňan odvezeny do depozitáře zámku Žleby, kde zůstaly uloženy po dlouhá desetiletí. „Od konce druhé světové války však nebyly v provozu – jejich technický stav a řada poškození ani neumožňovaly jejich spuštění. Proto jsme přistoupili k jejich odbornému restaurování,“ uvedl kastelán zámku Jaroslav Bušta.
Stavební obnovou prošlo schodiště do kuchyně a kancelář šéfkuchaře. Pokračuje také obnova nadzemní spojovací chodby do kostela sv. Martina, jejíž konstrukce se postupně nakláněla a částečně propadala, proto památkáři museli přistoupit k její generální obnově. „Dokončení prací je plánováno na druhou polovinu roku 2026 a následně se počítá i s jejím zpřístupněním v rámci mimořádných prohlídek,“ upozornili památkáři.
Rekonstrukce v Litomyšli pokračuje
Jarně vyzdobené interiéry přivítají také návštěvníky litomyšlského zámku, který od roku 2023 prochází náročnou renovací renesančních sgrafit. Na podzim ze severní strany a z průčelí zámku zmizelo lešení, návštěvníci tak mohou památku zapsanou na seznam UNESCO obdivovat téměř ze všech stran. Práce se letos soustředí na zbývající východní stěnu u zámecké věže.
„Budou se tam provádět ještě některé náročnější věci, jako je výměna staticky poškozených pískovcových ostění u jednoho sdruženého okna, a dojde k dokončení restaurování sgrafitových fasád,“ řekl už dříve Petr Weiss, kastelán litomyšlského zámku.
Provoz zámku se po zimní sezoně rozšíří o neděli a od května do konce září se vrátí postupně k šestidenní návštěvní době. „V dubnu bude z důvodu probíhající obnovy hlavním prohlídkovým okruhem výběrová trasa To nejlepší ze zámku. Představí výběr z dosavadních hlavních tras a zahrne také návštěvu zámeckého divadla,“ sdělila mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bidlasová.
Ve vybraných termínech bude návštěvníkům zpřístupněna také zámecká kuchyně a věž, zachován zůstane i princip volné vstupenky do expozice Proč je zámek UNESCO, kterou mohou návštěvníci navštívit při zakoupení vstupenky na jakýkoliv prohlídkový okruh.
Od června se návštěvníci mohou těšit na nový prohlídkový okruh Po stopách valdštejnského divadla, který představí historii zámeckého divadla i šlechtických divadel obecně. Součástí interaktivní expozice budou například repliky i originály litomyšlských divadelních kulis. Připravena bude také sekce věnovaná ruchařské technice. V závěru prohlídky návštěvníci nahlédnou do nového klimatizovaného depozitáře historických kulis.
Na zámku si letos v rámci kulatého výročí smrti císaře Františka Josefa I. připomenou jeho pobyt na zámku u tehdejších majitelů z rodu Thurn-Taxisů.
Veselý Kopec nabídne čtyřdenní program
Veselý Kopec připravil velikonoční čtyřdenní program, který otevírá sezonu. Na Velký pátek chlapci z dětského folklorního souboru Vysočánek projdou mezi roubenkami s hrkačkami a řehtačkami. Na Bílou sobotu se mohou návštěvníci těšit na zpěv ve veselokopecké kapli. Velikonoční neděli zpříjemní vystoupení dětského folklorního souboru Škubánek ze Světlé nad Sázavou a folklorního souboru Lipka z Pardubic s tanci z Českého Horácka a Polabí. K vidění bude i vynášení smrtky a další velikonoční zvyky. Areál Veselého Kopce bude otevřen od 9:30 do 16 hodin.
Tradičním jarmarkem o víkendu 4. a 5. dubna ožije také středověký hrad Svojanov, jenž láká na Jarní slavnosti.
Na šestou návštěvnickou sezonu se připravuje i středověký hrad Rychmburk, který za posledních pět let navštívilo 100 tisíc lidí. Hrad otevře své brány v pátek 1. května.