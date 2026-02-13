Třetina lidí umírá v nemocnicích. Kraj chce počty snížit, posílí paliativní péči

Autor:
  10:10
Záchranná služba v Pardubickém kraji opakovaně jezdí k nemocným v terminálním stadiu, kterým už moderní medicína nedokáže výrazně pomoci. Převáží je do nemocnice, přestože to nemá smysl. Zdravotnický systém si s nimi neví rady. I kvůli tomu v kraji umírá na akutních lůžkách 33 procent všech zemřelých. Kraj oznámil, že to chce změnit.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Naším cílem je, aby každý nemocný člověk měl v Pardubickém kraji přístup k důstojné, dostupné a koordinované paliativní péči,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Pavel Štefka (ANO).

Statistická data ukazují, že i lidé, kteří trpí řadou vážných onemocnění a zbývá jim jen několik týdnů života, jsou opakovaně převáženi záchrannou službou a umírají nakonec v nemocnicích. Tato čísla jsou srovnatelná s průměrem České republiky.

„Což znamená, že to není vůbec dobré,“ řekl loni v září krajským zastupitelům ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. „Optimální je, aby takový člověk na konci života nebyl zbytečně převážen záchrankou, trápen na akutním lůžku, kde mu už nikdo nemůže nijak pomoci. Měl by zůstat v přirozeném sociálním prostředí,“ dodal.

Lidé chtějí umírat důstojně. Počet lůžek v hospicích roste, dost jich však není

Zastupitelé Pardubického kraje v prosinci schválili koncepci paliativní péče. Jedním z cílů je snížit počet úmrtí na akutních lůžkách nemocnic a zajistit dostupnost paliativní péče ve všech nemocnicích. „Chceme jednotlivá pracoviště ve zdravotnických zařízeních propojovat na společných setkáních, umožnit jim další vzdělávání v této oblasti, včetně sdílení zkušeností,“ doplnil Štefka.

Inspirace z Vysočiny

Ideální postup podle Duška zavedli v sousedním kraji Vysočina, kde v nemocnicích fungují týmy paliativní péče. Lidem, kterým zbývá pár měsíců života, věnují svůj čas, zajistí psychickou podporu, informují je o jejich stavu, hledají návazné služby, aby pacient mohl žít důstojně. Tato péče je zdravotními pojišťovnami podle Duška dobře placená. Doprovázet ji podle něj však musí prstenec služeb.

Dávali jí pár měsíců života: Rakovina mě naučila žít a mít se ráda

„Nemůžete vypustit člověka na vozíčku z nemocnice a říct: tady máte plán, jste svobodný občan,“ uvedl. Vedení kraje upozorňuje, že péče o pacienty v terminálním stadiu onemocnění a umírající se za posledních 10 let zlepšila. V roce 2012 se 46 procent pacientů v tomto stavu dočkalo takové péče, aby mohli zůstat doma, v domově pro seniory či třeba v hospici. Za rok 2023 to bylo už 56 procent případů. „Další rozvoj zatím omezují chybějící odborníci, ať už lékaři nebo sestry s paliativní specializací, vzdělávací možnosti i lepší spolupráce jednotlivých pracovišť,“ uvedl kraj v tiskové zprávě.

V kraji nyní funguje šest paliativních ambulancí, tři mobilní hospice se specializovanou paliativní péčí a dvě zařízení s pobytovými paliativními lůžky v Chrudimi a Žamberku. Z údajů ÚZIS vyplývá, že v roce 2023 zemřelo 25,4 procenta umírajících v Pardubickém kraji v domácím prostředí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Denně 80 kamionů a 660 dodávek. Vesnice má obavy z nového skladu Rohlíku

Rozestavěná skladovací hala mezi Opatovicemi nad Labem a Čeperkou. (6. února...

Nová skladovací hala o velikosti zhruba tří fotbalových hřišť by na konci roku měla začít fungovat u Opatovic nad Labem na Pardubicku. Pronajme si ji on-line supermarket Rohlik.cz. Sousední obec...

Kolem nové haly v Pardubicích panuje mnoho nejasností. Ve hře jsou stamiliony

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Pardubice udělaly nevratný a k soukromému investorovi vstřícný krok: před časem schválily změnu územního plánu na okraji města v lokalitě Nová Cihelna, kde má vyrůst nová multifunkční hokejová hala a...

Stavební boom pod Králickým Sněžníkem pokračuje, chystá se další rekreační areál

V Králíkách má vzniknout nový rekreační areál se dvěma apartmánovými domy a...

Oblast pod Králickým Sněžníkem na Orlickoústecku v posledních letech zažívá stavební boom spojený s tamním turistickým resortem. Po novém wellness za miliardu korun v Dolní Moravě má v sousedních...

Je moc velký. Výstavbu areálu s hotelem a bazénem developerovi zamítly úřady

Na pardubické Cihelně developer staví nový tenisový areál. Chtěl k němu...

Plány na výstavbu hotelu s wellness a bazénem, nového parkoviště či velké sportovní haly u pardubického zdymadla padly. Magistrát stavbu, kterou připravoval podnikatel Milan Kušta, nepřipustil kvůli...

Paradoxní hlasování o odstranění sochy rudoarmějce. SPD pro, ODS proti

Socha Rudoarmějce nedaleko zámku v Pardubicích

Pouhé tři hlasy chyběly k tomu, aby z pardubického náměstí Republiky zmizela socha sovětského vojáka a pionýrů. Ani jeden hlas nedodala ODS. Za ANO hlasoval kladně pouze primátor Jan Nadrchal a jeho...

Třetina lidí umírá v nemocnicích. Kraj chce počty snížit, posílí paliativní péči

Ilustrační foto.

Záchranná služba v Pardubickém kraji opakovaně jezdí k nemocným v terminálním stadiu, kterým už moderní medicína nedokáže výrazně pomoci. Převáží je do nemocnice, přestože to nemá smysl. Zdravotnický...

13. února 2026  10:10

Godwin další trest od disciplinární komise nedostane, vyloučen byl chybně

Emmanuel Godwin na pardubickém tréninku

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace nebude trestat pardubického Emmanuela Godwina za červenou kartu. Podle komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR byl obránce v úvodu nedělního utkání 21....

12. února 2026  16:44

Němka se vydá na Slezský Semmering, muzeum první zimní jízdou zjišťuje zájem lidí

Metro.cz
Mikulášský vlak s parní lokomotivou přezdívanou Němka projel Malou Hanou. (29....

Železniční fanoušci se o příštím víkendu mohou těšit na mimořádnou jízdu parní lokomotivou přivezenou loni z Rakouska. Unikátní cesta z Ústí nad Orlicí mezi hřebeny Jeseníků na Slezský Semmering má...

12. února 2026  14:42

Němka se vydá na Slezský Semmering, muzeum první zimní jízdou zjišťuje zájem lidí

Mikulášský vlak s parní lokomotivou přezdívanou Němka projel Malou Hanou. (29....

Železniční fanoušci se o příštím víkendu mohou těšit na mimořádnou jízdu parní lokomotivou přivezenou loni z Rakouska. Unikátní cesta z Ústí nad Orlicí mezi hřebeny Jeseníků na Slezský Semmering má...

12. února 2026  14:40

ŘSD hledá na D35 místo pro odpočívku, obce ji chtějí posunout blíž ke Svitavám

U Svitav je hotový téměř dvanáctikilometrový úsek dálnice D35. Do zprovoznění...

Ředitelství silnic a dálnic chce na dálnici D35 prosadit výstavbu ještě jedné velké odpočívky pro osobní a nákladní auta. Aktuálně prověřuje okolí velké křižovatky u Svitav, kde se setkávají důležité...

12. února 2026  9:19

Komu patří Doubrava? Rybáři se přou s vodáky, nepomohl ani soud

Přehrada Pařížov na Doubravě (5. června 2013)

Rybáři se přou s vodáky, zda je možné každoročně vypouštět v dubnu vodu z přehrady Pařížov na Chrudimsku, aby řeka Doubrava byla na pár hodin splavná. Konflikt řešil i krajský soud, ani ten ho ale...

11. února 2026  15:46

Je moc velký. Výstavbu areálu s hotelem a bazénem developerovi zamítly úřady

Na pardubické Cihelně developer staví nový tenisový areál. Chtěl k němu...

Plány na výstavbu hotelu s wellness a bazénem, nového parkoviště či velké sportovní haly u pardubického zdymadla padly. Magistrát stavbu, kterou připravoval podnikatel Milan Kušta, nepřipustil kvůli...

11. února 2026  12:35

Vražda v Chrudimi. Po potyčce v bytě zůstal zraněný muž, zemřel v nemocnici

Na chrudimském sídlišti zasahovali záchranáři i policisté. (10. února 2026)

Tragické následky má úterní incident z Chrudimi. Policie vyšetřuje podvečerní napadení, kdy na místě zůstal vážně zraněný člověk. Ve středu ráno policisté informovali, že ke konfliktu došlo v bytě...

11. února 2026  9:30,  aktualizováno  10:28

Rozhodne psychika, shodují se v Bekse. Pardubičtí mají nakročeno do finále

Filip Kábrt z Ústí v zápase s Pardubicemi

Jejich náskok před semifinálovou odvetou čítá devět bodů a snad nikdo kromě soupeře z Ústí nad Labem nepochybuje o tom, že ve formě hrající pardubičtí basketbalisté ve středečním domácím utkání (od...

11. února 2026  10:26

U Moravské Třebové plánují 250 metrů vysoké větrníky, vadily by místnímu letišti

Na úpatí Hřebečského hřbetu podél silnice I/35 plánuje developer postavit čtyři...

Před jedním z nejožehavějších rozhodnutí stáli v pondělí navečer zastupitelé Moravské Třebové. Nakonec o záměru soukromého investora postavit na úpatí Hřebečovského hřbetu čtveřici obřích větrných...

10. února 2026  17:27

Požár skladu likvidovalo 14 jednotek hasičů, škoda je přes dva miliony

Požár skladu v Dolní Rovni likvidovalo 14 jednotek hasičů. (10. února 2026)

K rozsáhlému požáru průmyslového objektu vyjížděli hasiči v úterý krátce před osmou ráno do Dolní Rovně na Pardubicku. Hořely skladovací prostory o rozměrech 25 x 10 metrů. Zasahovalo 14 jednotek...

10. února 2026  11:42,  aktualizováno  13:10

Pardubice se pustí do stavby složité spojky k nemocnici. Je klíčová, říká primátor

Pardubice letos začnou projektovat propojku nadjezdu v Kyjevské ulici s místní...

Pardubice letos začnou projektovat propojku nadjezdu v Kyjevské ulici s takzvanou rychlodráhou. Stavba propojí další městské části s nemocnicí. Půjde o značně složitý projekt, ale má velký smysl.

10. února 2026  10:22,  aktualizováno  15:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.