Zátarasy u garáží obchodního centra měly pomoci, vytvářejí ale další kolony

Situace na klíčové křižovatce se možná pocitově o něco zlepšila, ovšem okolní ulice ve špičce kolabují. Řidiči si hlasitě stěžují i proto, že opustit nákupní centrum dost často zabere neúnosně dlouhou dobu. Z mantinelů nejsou nadšeni ani majitelé Paláce Pardubice.

„Toto řešení se mi nelíbí. Uznávám, že je odvážné a že dříve nebyla občas situace na křižovatce dobrá. Avšak té jsme pomohli minimálně, zato jsme dost zásadně zhoršili třeba situaci lidí ze Závodu Míru, kteří se teď těžko dostávají domů. Také dlouhý odjezd z podzemních garáží, kde běží nastartované motory, určitě není ideální,“ řekl bývalý náměstek pro dopravu Petr Kvaš.

A dá se říct, že právě opoziční zastupitel za ODS Kvaš má o situaci v okolí Paláce nejlepší informace ze všech. Má totiž na starosti městský kamerový systém, a tak tvorbu kolon může sledovat online. „Právě teď nám stojí celá ulice K Polabinám, blokuje se Masarykovo náměstí. Takhle špatné to zatím nebylo nikdy,“ hlásil třeba minulý týden ve středu kolem 16. hodiny.

Vedení města v čele s náměstkem pro dopravu Janem Hrabalem si zatím za červenobílým „legem“, které řidičům brání využívat dřívější cesty, stojí. „Časem musíme najít komplexní řešení. Podle mého názoru je jediné: Palác by měl postavit druhý vjezd a výjezd, aby zejména v době dopravní špičky došlo k rozmělnění zátěže,“ uvedl Hrabal.

Majitelé Paláce Pardubice se však na podobnou investici zatím nechystají. Zatím vědí jen jedno: Mantinely se jim před garážemi nelíbí. „Chápeme, že město musí řešit dopravní situaci, ale zavedené opatření nám způsobuje nemalé provozní problémy a komplikuje návštěvníkům dostupnost našich služeb. Nadále jsme připraveni jednat a věříme, že všestranně přijatelné řešení se najde co nejdříve,“ uvedl Petr Hlávka, mluvčí firmy Redstone, které Palác Pardubice patří.

Půjde odbočit z Paláce vlevo

S vedením firmy, které Palác Pardubice patří, jednal právě náměstek Hrabal. Nejprve jel do jejího sídla v Olomouci a včera se s manažery potkal i přímo na křižovatce. A společně se shodli na první úpravě zábran. „Dohodli jsme se na provizorním řešení do konce kalendářního roku s tím, že v nejbližší možné době bude umožněn výjezd z Paláce i směrem doleva, bude také posíleno dopravní značení, aby řidiči nevyužívali díru v zábranách pro vjezd do garáží,“ řekl Hrabal, který si je vědom kritiky, která na nové opatření prýští ze sociálních sítí.

Nálada mezi pardubickými řidiči, kteří tu a tam musí kolem obchodního centra projet, ti odvážnější pak dokonce vyrazí do jeho útrob, není totiž vůbec dobrá.

„Zajímalo by mě, jakej pitomej dement vymyslel omezení na křižovatce před výjezdem z garáží Paláce. Dříve to bylo zasekané na půl hodiny od 17 hodin a teď už od 10 hodin. Bravo! Tleskám,“ napsal na facebookovou stránku Pardubické dopravní zpravodajství Petr Holý a odstartoval tím rej méně či spíše více ostrých vyjádření. Reagovalo zhruba 540 lidí, z toho hned 274 připojilo svůj komentář.

„Bral bych to jako pokus, který úplně nevyšel. Určitě se o tom budeme bavit na příštím zasedání zastupitelstva. Za mne je určitě dobře, že není možné odbočit hned za křižovatkou do Paláce. Ovšem měla se nechat díra, tak aby z garáží mohli lidé odjíždět i směrem k Závodu Míru,“ podporuje možnou změnu Petr Kvaš.

Nicméně situace v okolí Paláce byla podle Hrabala natolik špatná, že radnice prý reagovat musela. „Pardubice jsou dopravou přetíženy, je to dáno historicky. Současná úprava je zkušební, tedy bez stavebních úprav. Vyhodnocení bude pečlivé – případné další kroky budou učiněny v návaznosti na monitoring proudů směrem na sídliště Závodu Míru hlavně s ohledem na bezpečnost křižovatky u arény,“ doplnil Hrabal, podle kterého je třeba ještě pár týdnů se závěry počkat.

„Začátkem roku se setkáme na dalším jednání i s vedením Paláce s tím, že musíme najít komplexní řešení,“ dodal Hrabal.

Ten patří mezi politiky, kteří kritizují své předchůdce za to, že v minulosti dovolili, aby obří obchodní centrum ve středu města mělo do podzemního parkoviště jen jeden vjezd. Dalším je Petr Kvaš: „To je pro mne naprosto nepochopitelné. V tomto bývalá vedení města totálně selhala. Kdyby byl ještě jeden výjezd na ulici K Polabinám, bylo by vše podstatně klidnější.“