Radnice chce u Paláce konec kolon, auta by mohla využívat vjezd pro zásobování

Nedávno to bylo 15 let, co se v Pardubicích otevíralo obří obchodní centrum, pro které se vžil tehdejší název Afi Palác.

Už tehdy odborníci upozorňovali na to, že stavba, ve které je podzemní parkoviště pro 660 aut, na tak exponované místo nepatří. Nicméně někdejší garnitura kolem primátora Jiřího Stříteského z ODS prodala izraelským investorům pozemky v samém srdci Pardubic a ten je využil podle své libosti.

„Tohle naši předchůdci nezvládli. Bylo přece jasné, že z tak velkého parkoviště nemůže být jen jeden výjezd, a to ještě jen pár metrů od nejrušnější křižovatky ve městě,“ uvedl opoziční zastupitel za ODS a bývalý náměstek primátora pro dopravu Petr Kvaš.

Nejhorší situace byla na podzim

Tím, jak roste postupně počet aut v Pardubicích a tím i intenzita dopravy, problémy kolem Paláce nárazově přibývaly. Situace se vyhrotila především na podzim, kdy lidé do centra mířili za vánočními nákupy. Jejich auta však blokovala křižovatku u enteria areny a město muselo reagovat.

Postavilo u vjezdu plastové zábrany, tak aby řidiči museli objet kruhový objezd na začátku sídliště Závodu míru a pak se vrátili ke vjezdu do Paláce.

„Často docházelo k úplnému ochromení provozu na křižovatce. Toto nežádoucí zpoždění mělo výrazný dopad na plynulost dopravy v celém okolí. Proto bylo nezbytné zasáhnout a najít efektivní řešení problému. Návrh tohoto opatření jsem nechal posoudit komisí pro dopravu a ta jej podpořila,“ uvedl při spuštění novinky náměstek primátora Jan Hrabal, který je zodpovědný za dopravu.

Ta se nesetkala zpočátku s úplným pochopením od řidičů. U Paláce se tvořily dlouhé kolony, ochromen byl příjezd i na nedaleké sídliště. Nicméně po svátcích se situace vrátila k normálu. „Nyní je vše v pohodě, ale není to tím, že by zábrany tak geniálně fungovaly, jako spíše tím, že je velmi malá intenzita dopravy. Nyní by to bylo v pořádku i bez těchto opatření,“ uvedl Kvaš, který má na starosti městský kamerový systém a může situaci u Paláce Pardubice denně sledovat.

Jenže radní ani úředníci nevidí v červenobílých kostkách na silnici spásu a raději by chtěli elegantnější řešení problému. A tím je podle všech oslovených druhý výjezd z podzemního parkoviště. „Pro odbor dopravy by bylo nejlepší, kdyby výjezd ústil do ulice k Polabinám. Je příslib vedení města a vedení Paláce, že se budou bavit o dalších možnostech vybudování druhého výjezdu,“ řekl vedoucí radničního odboru dopravy Jiří Zubák.

Další výjezd vlastně už existuje

Palác Pardubice přitom druhý neveřejný vjezd a výjezd má. Z ulice K Polabinám funguje zásobování nákupního centra. Vjíždí se do něj mezi hotelem Labe a poliklinikou. Teoreticky by tak „stačilo“ do něj pustit i další auta. „Určitě by to stálo nějaké peníze, ale efekt by to mělo veliký. Stačil by vlastně jen výjezd a křižovatce i celému okolí Paláce by se hodně ulevilo,“ řekl zastupitel Petr Kvaš.

Jednání soukromé firmy a radnice se teprve rozbíhají. Vedení Paláce Pardubice to zatím nekomentovalo. „Zatím jsem od kolegů z Pardubic nezískal potřebné informace, problém ale určitě řešíme,“ uvedl Petr Hlávka, mluvčí firmy Redstone, které Palác Pardubice patří.

Než se však obě strany na něčem dohodnou a než se případně zprovozní druhý výjezd, bude dál fungovat na místě dopravní omezení v podobě plastových mantinelů.

„My to vidíme tak, že jsme ochránili krajskou komunikaci na Masarykově náměstí, kde denně projíždí 25 až 29 tisíc aut. Vede tam kompletně objízdná trasa směrem na Polabiny z důvodu snížení tonáže na mostu kpt. Bartoše u nádraží. Monitorovali jsme dopravní změny na kamerovém systému a už nedocházelo k tomu, že se kolony táhly až k Polabinám. V minulosti tam mívaly problém projet složky IZS. Podle nás se dopravní opatření osvědčila,“ dodal úředník Zubák.