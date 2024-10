U rozhledny Bára v městských lesích Podhůra u Chrudimi v sobotu odpoledne spadl ze skály 74letý muž. Podle prvotních šetření jde o nešťastnou událost. Muž po pádu zemřel. Řekla to krajská policejní...

Už v neděli se na pardubické závodiště vydá šestnáctka koní a jezdců, kteří by 6 900 metrů dlouhou dráhu měli perfektně znát. Musí mít vymyšlenou taktiku, perfektní fyzičku i přehled o všech 31...

Velká pardubická sahá až do roku 1874. Běžela se ve čtvrtek a v listopadu

Kdyby se letošní ročník Velké pardubické konal v době jejího vzniku, bylo by teď na závodišti vše v přípravách. Návštěvníci by část tratě vůbec neviděli a koně by místo taxisu skákali třeba jiného...