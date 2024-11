Oslavy 17. listopadu se blíží. V Pardubicích budou letos cílit na mládež

„Svoboda není levná věc,“ zpívá se v jednom songu kapely MIG 21. O pravdivosti tohoto refrénu se mohou v následujících dnech přesvědčit lidé v Pardubicích. V krajském městě se uskuteční plno akcí, které připomenou události z listopadu 1989.

A radnice chce výročí letos pojmout trochu jinak. Ráda by více oslovila děti a náctileté, pro které jsou hesla „Máme holé ruce“ či „Jakeše do koše“ už jen šedivou historií na úrovni punských válek či dobytí Bastily. „Nově by město letos chtělo oslovit i mladou generaci, některé z připravovaných akcí se proto zaměřují na žáky devátých tříd,“ uvedla tisková mluvčí města Alexandra Tušlová.

Hlavním dnem připomínání pádu komunismu bude neděle 17. listopadu, kdy se v Pardubicích bude vzpomínat na několika místech. „V Machoňově pasáži v kavárně Tady a teď budeme promítat dokumentární film Sametová revoluce v Pardubicích. Součástí programu bude i tvořivá dílna pro děti, za poloviční vstupné bude k vidění také expozice Tichá hrdinství,“ uvedl ředitel Institutu Paměti národa Libor Denk.

Další akcí bude setkání občanů před Východočeským divadlem v 17 hodin, kde mimo jiné zazní česká hymna v podání dechového orchestru ZUŠ Havlíčkova.

„Jako někdo, kdo revoluci zažil, si vážím těchto hodnot a věřím, že je důležité je stále chránit a připomínat si jejich význam. Proto se těším, že se k nám připojí významné osobnosti Pardubic, které svými projevy připomenou důležitost demokracie. Vyzývám všechny, aby si na setkání přinesli klíče, vlajky a svíčky – symboly revoluce, které v sobě nesou odkaz naděje a odvahy,“ uvedl ředitel Východočeského divadla Petr Dohnal.

Tradičně si Den boje za svobodu a demokracii připomene také Univerzita Pardubice zvoněním u univerzitní knihovny a koncertem Komorní filharmonie Pardubice.

Institut Paměti národa městu zapůjčil výstavu „Pětiletka běsů“, která je v listopadu na náměstí Republiky a která připomene příběhy politických vězňů z Pardubického kraje. Pořádat bude i čtyři přednášky. Další výstavu připravil DDM Alfa na Karlovině, kde jsou prostřednictvím fotografií Radana Duchoně představovány Pardubice na prahu svobody v roce 1989.

Svobodu a demokracii z jiného úhlu ukáže také další ze zapojených partnerů Památník Zámeček. „Vedle sametové revoluce, kdy si připomínáme boj proti komunistické totalitě, nesmíme zapomenout ani na listopadové události roku 1939. Právě 17. listopadu 1939 došlo k uzavření českých vysokých škol nacistickým režimem. Jednalo se o reakci na projevy odporu proti nacistické okupaci,“ řekl ředitel Památníku Zámeček Viktor Janák.

O demokracii s žáky prostřednictvím příběhů

Doplňuje, že památník bude otevřen také o státním svátku: „Každý návštěvník od nás 17. listopadu dostane drobný symbolický dárek. Ve středu 20. listopadu události roku 1939 připomene Jan Uhlíř.

S myšlenkou přiblížit základní hodnoty demokracie starším žákům základních škol přišli v létě sami pedagogové z pardubických škol.

„Považuji za nesmírně důležité, aby se žáci učili o hodnotách demokracie nejen z učebnic, ale i konkrétními příběhy lidí, kteří za svobodu bojovali nebo ji sami zažili. Právě tyto osobní zkušenosti jim mohou nejlépe přiblížit, co znamená žít ve svobodné společnosti. Proto jsem se s kolegyní Ivanou Simandlovou obrátila na město s prosbou o pomoc s organizováním přednášky,“ uvedla učitelka ze ZŠ Spořilov Tereza Kratochvílová.

Radnice tak zprostředkuje třeba setkání žáků s pamětníky vyhroceného konce roku 1989. „Vytipovali jsme jako nejvhodnější posluchače žáky devátých tříd – v dějepisných osnovách se o dějinách minulého století učí právě deváťáci ve druhém pololetí, kdy mají plnou hlavu přijímacích zkoušek na střední školy a učiliště. Na tři připravované přednášky se zatím přihlásilo více než 800 deváťáků,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Na přednáškách s osobnostmi, které žákům přiblíží život v nesvobodě, například se signatáři Charty 77 i studentskými aktivisty, město spolupracuje opět s Institutem Paměti národa. „Letos navíc vyhlašujeme soutěž o nejlepší slohovou práci na téma demokracie, přičemž vítězné práce budou oceněny a vyhodnoceny odbornou porotou složenou z přednášejících. Rádi bychom nastartovali tradici a listopadové události formou setkání s pamětníky nabízeli deváťákům i v dalších letech,“ dodal Rychtecký.