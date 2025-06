Slíbili Paříž, bude Mnichov. Pro děti je to lepší, Německo si užijí víc, tvrdí pořadatel

Více než dvacet hodin na cestě tam a hned celodenní program. Únava, zdlouhavé přesuny tam a zpět. Paříž jako z rychlíku.

Právě takové nezvyklé slogany použil podnikatelský inkubátor Pardubického kraje P-Pink. Snažil se jimi demonstrovat, že když odveze tři desítky vítězů krajského kola festivalu vědy a techniky do Paříže, kterou jim pro termín 9. až 12. června se zaplacením cesty, ubytováním a plnou penzí předem slíbil, nic skvělého by je tam nečekalo. Naopak – výlet do Mnichova si užijí víc.