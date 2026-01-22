Policie obvinila sedm lidí a šest firem z ovlivňování zakázek v Pardubicích

  10:58aktualizováno  11:07
Policie obvinila sedm lidí a šest firem v souvislosti s veřejnými zakázkami pardubického magistrátu. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) je podezírá z rozsáhlé manipulace tendrů a ovlivňování magistrátních úředníků z odboru majetku, a to v letech 2014 až 2023, informoval ve čtvrtek mluvčí centrály Jaroslav Ibehej.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jaroslav Hubený, MF DNES

Podle něj takto pachatelé ovlivnili nejméně 217 zakázek v celkové hodnotě zhruba 61 milionů korun bez DPH. Reakci magistrátu ČTK zjišťuje.

„Podle našich závěrů byl na Magistrátu města Pardubic zaveden skrytý systém přidělování veřejných zakázek předem vybraným společnostem,“ uvedl Ibehej.

Firmy podle vyšetřovatelů odváděly za získání zakázek úplatky, a to formou odevzdání části vysoutěžené ceny z konkrétních zakázek malého rozsahu. Další soutěžitelé se výběrových řízení účastnili jen jako spolupracující stafáž, tvrdí centrála. Celkovou výši úplatků vyčíslila na 1,4 milionu korun.

Policisté současně rozšířili dřívější stíhání pěti lidí a dvou firem, kterým pro obdobnou trestnou činnost sdělila obvinění už v listopadu 2023.

Kauza zahrnuje trestné činy zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku a podplacení. Centrála stíhá obviněné na svobodě, zajistila jim majetek v celkové hodnotě zhruba pěti milionů korun. Případ dozoruje Okresní státní zastupitelství v Pardubicích. Zásah kriminalisté prováděli od úterý 20. ledna.

Po razii na pardubickém magistrátu v listopadu 2023 obvinila policie 19 lidí včetně tehdejšího primátora Martina Charváta (ANO), který kvůli kauze rezignoval. Stíhání zahájila také vůči osmi firmám, a to kvůli ovlivňování veřejných zakázek, jejichž zadavatelem bylo město Pardubice a Služby města Pardubice. Pardubický okresní soud schválil o rok později dohody o vině a trestu s některými obviněnými, kteří přistoupili na peněžité tresty. Podle tehdejšího vyjádření státní zástupkyně to byli pachatelé, kteří hráli většinou roli „křoví“, tedy nikoliv hlavní aktéři kauzy. Samostatně se pak projednává případ údajného ovlivnění zakázky na stavbu pardubického parkovacího domu v hodnotě 340 milionů korun, který soud vrátil loni v listopadu k došetření.

22. ledna 2026  10:58,  aktualizováno  11:07

19. ledna 2026  15:36

