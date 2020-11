Psy na Králicku otrávily návnady se silným jedem na myši, ukázal rozbor

Pracovníci krajské veterinární správy jed odhalili rozborem vzorku masa, které našla náhodná svědkyně a předala policii.

Fosfid zinku se používá při hubení hlodavců, zejména tam, kde jsou myši vůči běžně používaným jedům imunní.

V případech otrav zvířat, která sežrala návnadu s jedem, obvykle figuruje zakázaný karbofuran. „Ten v mase, ani v pitvaném žaludku jednoho ze psů nalezen nebyl,“ podotkla policejní mluvčí Markéta Janovská.



Policisté případ vyšetřují jako podezření z trestného činu týrání zvířat. „Žádné rozšíření na obecné ohrožení zde není,“ dodala Janovská.

Policie zatím vychází z poznatků, které přinesl rozbor zajištěného masa a pitva žaludku jednoho psa. Tu zadával kralický veterinární lékař David Švestka, který na hromadné otravy psů v regionu upozornil.

„Vyšetřovatel požádá tohoto veterináře o předložení jím zadaných znaleckých zkoumání. Pokud dojde k dalšímu úhynu psa nebo nálezu návnady a poškození to policii oznámí, znalecké zkoumání už bude v režii policie,“ řekla Janovská.

Travič, který v okolí Králík v nočních hodinách roznáší návnady s jedem, má na svědomí minimálně dvacet psů. Pachateli hrozí až pět let vězení.

„Vyzýváme pejskaře, zvláště ty na Králicku a v okolí Hedče, aby své čtyřnohé miláčky venčili na vodítku, případně s náhubkem a kontrolovali, co venku sežerou. Obezřetní raději buďte i na svých zahradách tam, kde je možnost, že vám někdo něco hodí přes plot,“ upozornila Janovská.

Policisté zároveň vyzývají občany, kteří by měli informace, jež by mohly pomoci objasnit podezřelé úhyny zvířat, aby se dostavili na obvodní oddělení policie v Králíkách, volali na číslo 974 580 721 nebo přímo linku 158. Stejně by měli postupovat lidé, kteří najdou návnadu.