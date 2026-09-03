Nový areál bude také znamenat větší dopravní zatížení v okolí. Starostka sousední Čeperky se obává, že zaměstnanci skladu budou při cestě do práce a z práce využívat trasu přes obec. Zároveň ji překvapilo, kolik lidí bude ve skladu pracovat. Je to násobně víc, než si myslela.
„Původně jsme se bavili o nějakých 40 lidech, teď se dozvídáme, že tam má být až 1 500 zaměstnanců. To samozřejmě znamená i velké množství osobních aut. A mám obavu z toho, jestli všichni budou dodržovat trasu, na které jsme se domluvili,“ uvedla Kristina Vosáhlová (SKN pro Čeperku).
Areál má mít 15 nakládacích ramp pro kamiony a dalších 21 pro kurýry.
Silnice povede mimo obec
Podle starostky je obec s on-line obchodem domluvená na tom, že kamiony, kurýři a závozníci nebudou přes Čeperku jezdit. Budou mít vyhrazenou trasu, která povede mimo zastavěné území obce. Nákladní auta mají ke skladovací hale sjíždět z dálnice D35 a přijíždět od Opatovic nad Labem.
„Investor pro tento účel vybudoval samostatnou přístupovou silnici. Ta bude zanesena do komerčních navigací a doplněna o jasné dopravní značení, které veškerou dopravu spolehlivě navede přímo do areálu skladu a zcela mimo zastavěné území obce Čeperka. Dopravní vytížení se díky této dedikované komunikaci místní dopravy nijak nedotkne,“ řekl před časem Ondřej Obergruber z PR týmu on-line supermarketu.
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Budova o rozloze 24 tisíc metrů čtverečních a výšce 16 metrů vzniká na území Opatovic nad Labem, ale je blíž Čeperce. Areál staví jako nájemní developerská firma Czech Industrial Development. Proti hale se opatovičtí obyvatelé postavili v referendu v roce 2023, obec ale projektu nemohla zabránit, protože odpovídal územnímu plánu. Proti výstavbě se neúspěšně soudně bránila také Čeperka.
Na Pardubicku je třetí nejnižší nezaměstnanost v Pardubickém kraji, v červenci byla 4,2 procenta. Práci tam hledalo 5 129 lidí. Krajský průměr nezaměstnanosti byl čtyři procenta, republikový o procento vyšší.
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21. března 2026