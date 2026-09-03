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Sklad Rohlik.cz se na Pardubicku otevře v listopadu, zaměstná 1 500 lidí

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  15:39
Průmyslová hala u Opatovic nad Labem vyrostla na ploše skoro 24 tisíc metrů...

Průmyslová hala u Opatovic nad Labem vyrostla na ploše skoro 24 tisíc metrů čtverečních. Výškou převýší i sousední dálniční násep. (20. března 2026) | foto: Czech Industrial Development

Průmyslová hala u Opatovic nad Labem vyrostla na ploše skoro 24 tisíc metrů...
Průmyslová hala u Opatovic nad Labem vyrostla na ploše skoro 24 tisíc metrů...
Rozestavěná skladovací hala mezi Opatovicemi nad Labem a Čeperkou (6. února...
Ve skladovací hale bude od příštího roku působit společnost Rohlik.cz. Místní...
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Jeden z největších internetových obchodů s potravinami Rohlik.cz v listopadu otevře nový distribuční sklad v Opatovicích nad Labem na Pardubicku. Areál o rozloze zhruba 24 tisíc metrů čtverečních vytvoří přibližně 1 500 pracovních míst ve skladových a výrobních profesích, mezi kurýry, techniky i ve vedoucích pozicích. Proti jeho výstavbě bojovaly jak Opatovice, tak sousední Čeperka.

Nový areál bude také znamenat větší dopravní zatížení v okolí. Starostka sousední Čeperky se obává, že zaměstnanci skladu budou při cestě do práce a z práce využívat trasu přes obec. Zároveň ji překvapilo, kolik lidí bude ve skladu pracovat. Je to násobně víc, než si myslela.

„Původně jsme se bavili o nějakých 40 lidech, teď se dozvídáme, že tam má být až 1 500 zaměstnanců. To samozřejmě znamená i velké množství osobních aut. A mám obavu z toho, jestli všichni budou dodržovat trasu, na které jsme se domluvili,“ uvedla Kristina Vosáhlová (SKN pro Čeperku).

Areál má mít 15 nakládacích ramp pro kamiony a dalších 21 pro kurýry.

Silnice povede mimo obec

Podle starostky je obec s on-line obchodem domluvená na tom, že kamiony, kurýři a závozníci nebudou přes Čeperku jezdit. Budou mít vyhrazenou trasu, která povede mimo zastavěné území obce. Nákladní auta mají ke skladovací hale sjíždět z dálnice D35 a přijíždět od Opatovic nad Labem.

„Investor pro tento účel vybudoval samostatnou přístupovou silnici. Ta bude zanesena do komerčních navigací a doplněna o jasné dopravní značení, které veškerou dopravu spolehlivě navede přímo do areálu skladu a zcela mimo zastavěné území obce Čeperka. Dopravní vytížení se díky této dedikované komunikaci místní dopravy nijak nedotkne,“ řekl před časem Ondřej Obergruber z PR týmu on-line supermarketu.

Stovky dodávek přes vesnici nepojedou, slibuje Rohlík. Halu otevře v zimě

Budova o rozloze 24 tisíc metrů čtverečních a výšce 16 metrů vzniká na území Opatovic nad Labem, ale je blíž Čeperce. Areál staví jako nájemní developerská firma Czech Industrial Development. Proti hale se opatovičtí obyvatelé postavili v referendu v roce 2023, obec ale projektu nemohla zabránit, protože odpovídal územnímu plánu. Proti výstavbě se neúspěšně soudně bránila také Čeperka.

Na Pardubicku je třetí nejnižší nezaměstnanost v Pardubickém kraji, v červenci byla 4,2 procenta. Práci tam hledalo 5 129 lidí. Krajský průměr nezaměstnanosti byl čtyři procenta, republikový o procento vyšší.

21. března 2026
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