Adamův život se dramaticky změnil v květnu 2017, kdy jako osmiletý podstoupil operaci mandlí v pardubické nemocnici. Čtyři dny po zákroku začal silně krvácet a následné komplikace vedly k vážnému poškození mozku. Chlapec skončil ve vigilním, takzvaném bdělém kómatu, ve kterém zůstává dodnes.
Přáli bychom si slyšet jeho hlas. Adamovi je osmnáct, roky už leží v bdělém kómatu
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