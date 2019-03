Před čtvrt stoletím se „neznámé“ Svitavy staly městem Oskara Schindlera

Rozporuplná osobnost (narodil se 28. srpna 1908 ve Svitavách), agent německé špionážní služby abwehr, člen NSDAP, sukničkář a pijan, se pustil do dobrodružného podniku v roce 1944. Ve svých dílnách v polském Krakově zaměstnával Židy, z jejichž práce zbohatl. Právě v roce 1943 došlo v jeho smýšlení k obratu a Schindler začal podporovat židovský odboj v pracovním táboře v Plašově na krakovském předměstí. Využil korupčního prostředí nacistické správy a na podzim roku 1944, kdy měla být jeho továrna zavřena, investoval své jmění do převozu svých vězňů do pracovního tábora v Brněnci na Moravě. Tam, po dramatických peripetiích, se jeho téměř 1 200 vězňů dočkalo osvobození. Schindler koncem války uprchl do americké okupační zóny. Po válce bylo v totalitním Československu vedeno po uprchlém Schindlerovi pátrání pro válečné zločiny, ale v demokratickém světě byl oslavován jako zachránce. Stal se nositelem mnoha prestižních cen, žil z materiální pomoci zachráněných Židů, snažil se neúspěšně podnikat v Argentině a v SRN. Zemřel v roce 1974 a pohřben je na protestantském hřbitově na hoře Sion v Izraeli. Jako jediný nacista byl nazýván Spravedlivým mezi národy. Jeho příběh se stal známým v roce 1982 po vydání knihy australského spisovatele T. Keneallyho Schindler´s Ark. Podle románu natočil americký režisér Steven Spielberg film Schindlerův seznam (1993), který má na svém kontě sedm Oscarů. Zdroj: Městské muzeum a galerie Svitavy