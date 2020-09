Památník v Schindlerově továrně představil svoji podobu, potřebuje miliony

Když zástupci nadačního fondu společně s Danielem Löw-Beerem v roce 2018 pozvali mezi trosky bývalé továrny v Brněnci muzejníky a historiky, aby navrhli, jak by mohla jednou vypadat zhruba hodinová prohlídka v nově vybudovaném památníku na místě bývalé továrny, kde Oskar Schindler zachránil 1 200 Židů, už tehdy všichni věděli, že zadání bude vzhledem k finanční náročnosti projektem na desetiletí.

Areál zkrachovalé textilky Vitka od té doby sice vypadá stále jako po kobercovém bombardování, kompletní vize památníku je však už na papíře. Nadační fond Archa - rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera při nedávné prohlídce areálu představil vizualizace, jak by mohl památník jednou vypadat.

„Byl jsem v prostorách továrny mnohokrát od roku 1999, ale před dvěma lety byla naše rodina oficiálně pozvána do Brna, do vily Tugendhat. Tam jsme se potkali s místními lidmi a navázali nová přátelství. Znovu se tak tady cítím jako doma. Loni jsme pak začali pracovat na velkém plánu,“ řekl potomek podnikatelů Daniel Löw-Beer.

Památníku by měla dominovat samotná Schindlerova archa, která je dnes jednou z mála stojících původních staveb v celém areálu. V třípodlažní budově, ve které spali i pracovali Schindlerovi Židé, by měl vzniknout velký kinosál s interaktivní expozicí.

Návštěvníky památníku by měla vtáhnout nejen do dějin Židů v Československu, ale k vidění bude i oscarový Spielbergův film a na plátnech mají být pouštěny rozhovory se Schindlerovými Židy, které jsou v držení Spielbergovy Nadace Shoah.

Na svém místě by měly zůstat i dosud stojící tovární haly s typickými světlíky, jejichž využití je plánované na konání nejrůznějších akcí. V návrhu je i vybudování expozice věnované textilní tradici Löw-Beerů, kteří se před druhou světovou válkou svými výrobky z Brněnce, ale i ze Svitávky a Brna proslavili po celém světě.

Před časem rodina část areálu znovu odkoupila. Podle informací MF DNES bývalá administrativní budova textilky a někdejší rodinné sídlo, které je po více než osmdesáti letech znovu majetkem Löw-Beerů, bude znovu přebudované na rodinnou vilu. Kdy se podaří vizi proměnit ve skutečnost, bude záležet zejména na financích.

Záchrana budov vyjde na téměř dva miliony korun

„Cíl je získat 70 tisíc eur, z toho 50 tisíc eur na záchranu budov a dalších 20 tisíc eur na vyklízení budov a přípravu první výstavy a promítání filmu přímo v místech, kde se události odehrály,“ sdělil Daniel Löw-Beer, který každé euro získané od dárců zdvojnásobí svým příspěvkem. Na konci minulého týdne se zatím podařilo vybrat 24 tisíc eur.

Přestože jde o velmi ambiciózní projekt, naději na realizaci podle oslovených odborníků má slušnou.

„Myslím si, že samotné jméno Löw-Beer je toho zárukou. Na rozdíl od minulého projektu mu určitou naději dávám. Nemyslím si, že se podaří realizovat ve všech bodech, které si Daniel předurčil, tam až takový optimista nejsem. To hlavní se ale podaří dokončit, ač to může trvat několik let, ne-li desetiletí,“ řekl historik Vladimír Velešík, který se svým synem sepsal publikaci o historii rodu Löw-Beerů a s Danielem Löw-Beerem na podobě plánovaného památníku spolupracuje.