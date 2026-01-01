Příkop u pěchotního srubu uvěznil muže. Pomáhala horská služba, hasiči i záchranka

O silvestrovském večeru spadl muž do ochranného příkopu u pěchotního srubu K–S 25 Na Sedle na Orlickoústecku. Zranil se a nezvládl se sám z třímetrové hloubky dostat nahoru. Uvedl mluvčí hasičů Lukáš Žejdlík. Objekt československého opevnění z let 1936–1938 stojí v lesích nedaleko Suchého vrchu.
foto: Ota Bartovský, MAFRA

Betonový příkop byl zbudovaný jako součást pevnostního objektu a měl původně zamezovat přístup ke střílnám. „Muž si při pádu způsobil zranění a nebyl schopen se z přibližně třímetrové hloubky vlastními silami dostat,“ řekl Žejdlík. Nehoda se stala kolem 18:00.

Srub je v nepřístupném terénu. Hasiči dojeli k tvrzi Bouda, dál s těžkou technikou jet nemohli. Jednotky potřebné vybavení přendaly na terénní čtyřkolky a dojely ke zraněnému.

„Po příjezdu ke srubu provedli hasiči zajištění zraněného, jeho vyproštění z příkopu a následně jej předali do péče Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje,“ řekl Žejdlík. Na záchraně se podíleli horští záchranáři, lezecká skupina hasičů z Ústí nad Orlicí a Jablonné nad Orlicí, dodal.

Pěchotní srub K–S 25 Na Sedle na Orlickoústecku

Pěchotní srub K–S 25 Na Sedle na Orlickoústecku

