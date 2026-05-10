Nad železniční koridor u Zámrsku vysunuli stavbaři první část provizorního mostu

Autor:
  12:34
Stavbaři v noci na neděli vysunuli většinu z první části provizorního silničního mostu nad železničním koridorem u Zámrsku na Orlickoústecku. Z plánovaných 55 metrů umístili nad trať během noční výluky 51 metrů, řekla v neděli mluvčí pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Petra Drkulová.
Příprava na umístění provizorního silničního mostu nad železničním koridorem u Zámrsku na Orlickoústecku. (4. května 2026) | foto: ŘSD Pardubický kraj

Akce je součástí přestavby mostu na silnici I/35. Současný most o délce 28,65 metru bude nahrazen novým, dlouhým téměř 71 metrů. Provizorní mostní konstrukce bude sloužit k převedení provozu po dobu stavby.

Druhou, závěrečnou etapa výsunu plánují stavbaři příští týden v noci z pondělí na úterý. Doprava na trati bude opět zastavena, konstrukce se podélně vysune o dalších asi 25 metrů až na vzdálenější opěru.

Příprava na umístění provizorního silničního mostu nad železničním koridorem u Zámrsku na Orlickoústecku. (4. května 2026)

Poté dělníci konstrukci spustí zhruba o jeden metr do definitivní polohy a usadí ji na ložiska. Na dočasný most povedou provizorní nájezdy z původní silnice I/35.

Bourání původního mostu začne v září. Podle Drkulové budou na koridoru po dobu demolice opět výluky. Do té doby se dokončí příslušenství mostního provizoria, jeho napojení a povrchy cest.

V letošní stavební sezoně budou stavbaři pracovat na spodní stavbě mostu, zbývající část prací bude pokračovat příští rok. Dokončení celé rekonstrukce se plánuje na konec června 2027. Náklady na celkovou přestavbu mostu dosáhnou 96,18 milionu korun.

