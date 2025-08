Na dočasný most si Pardubice počkají další rok. Stavba nového se tak opět protáhne

Pěkně rozvážně a pomalu. Hlavně žádný spěch a zbytečný stres. Už dva a půl roku je most kapitána Bartoše v Pardubicích z půlky zavřený. Kvůli jeho špatnému stavu se po něm může jezdit jenom kyvadlově. A tato praxe ještě nějakou dobu vydrží. Město má sice smlouvu s firmou, která vedle dosluhující konstrukce postaví novou, ale ta se do akce zatím nepustí. Fyzické práce vypuknou až na začátku roku 2026.

„Momentálně běží projektové práce, aby mohla být spuštěna výstavba mostního provizoria. To vyroste mezi stávajícím mostem a produktovodem, který snad půjde časem také k zemi,“ uvedl pro televizi V1 náměstek primátora odpovědný za dopravu Jan Hrabal.

Z jeho slov je patrné, že se instalace provizorního mostu začíná řádně natahovat. Ještě loni v létě se totiž zdálo, že náhradní přemostění, bez kterého není možné se pustit do demolice zničeného mostu, bude hotová už letos. „Město připravuje mostní provizorium, které by mohlo být v provozu nejpozději od června příštího roku, původní termín byl podzim 2025,“ řekl loni v červnu náměstek primátora Jan Hrabal z ANO.

Jenže pak přišly potíže při veřejné soutěži a termíny se začaly protahovat. Nyní je jasné, že provizorium nebude dříve než zhruba za rok, a to ještě v případě, že poměrně složitá stavba půjde podle předpokladů stavbařů. A jak se ukazuje třeba při opravě vedlejšího mostu Pavla Wonky, to se děje málokdy. „Stávající mostní objekt bude kompletně zdemolován, bude vybourán. A to i s pilíři, které jsou ve vodním toku,“ uvedl Jan Bursa, mostař ze společnosti MDS Projekt.

Podle odhadů firmy i politiků by tak nový most mohl být hotový za tři roky. „Most bude navržen na životnost sto let,“ dodal Bursa.

Žádný kvapík se nekonal

Je tak evidentní, že si řidiči při cestě z Polabin k nádraží na úplný komfort ještě nějaký čas počkají. A to i přesto, že o zoufalém stavu mostu se na radnici ví minimálně pět let. „Máme informace, že některé prvky zachycení mostu jsou dokonce z roku 1882. Je v hodně špatném stavu. Do září letošního roku bychom chtěli mít hotovou studii proveditelnosti a návrh stavby, do dubna následujícího roku pak projektovou dokumentaci. Pokud se městu podaří získat dotace, mohla by stavba začít v roce 2023,“ hlásil zastupitelům už na startu roku 2021 tehdejší náměstek primátora Petr Kvaš z ODS odpovědný za dopravu.

Jenže žádný kvapík se nekonal a finální přípravy opravy probíhají vlastně až nyní. Zastupitelé schválili, že nový most bude mít délku téměř 115 metrů a šířku 16 metrů. Na východní straně vznikne prostor pro kombinovaný chodník a cyklostezku, na západní straně třímetrový chodník. Mezi obrubníky zůstane sedmimetrová vozovka pro auta. „Most kapitána Bartoše považuji za místo, které zná každý Pardubák. Teď dostává šanci vypadat a fungovat tak, jak si dnešní Pardubice zaslouží,“ řekl při schvalování investice primátor Pardubic Jan Nadrchal z ANO.

Nosná konstrukce je ocelová se dvěma trámy na vnějším okraji nosné konstrukce. Trámy jsou vzájemně spojeny ocelovými příčníky se spřaženou železobetonovou mostovkou. Podélné trámy tvoří parapetní nosníky s proměnnou výškou. Jsou totiž vlnité. „Naší prioritou je udržet dopravní spojení mezi centrem a Polabinami. Proto v první fázi vznikne provizorium, na které bude moci dopravní podnik vrátit trolejbusy a autobusy. Všechno plánujeme tak, aby lidé co nejméně pocítili omezení, která jsou s takovou stavbou spojená,“ dodal Jan Hrabal.