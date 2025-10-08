Větrníky u Svitav stojí. Milionová oprava a neexistující výrobce brání zprovoznění

  15:38
Do nepříjemné situace se dostala obec Karle na Svitavsku, která donedávna vydělávala na provozu větrné elektrárny postavené v roce 2009 na kopci za obcí. Jednu z vrtulí v létě pravděpodobně poškodil blesk a její oprava vyjde obec na miliony. Situaci komplikuje i fakt, že výrobce turbíny dnes už neexistuje.

V půlce srpna do vrtule rotoru s největší pravděpodobností uhodil blesk a z dosud nezjištěných příčin se zřítila část vrtule. Oprava větrné elektrárny, která do rozpočtu bez započtení režijních nákladů přinášela ročně zhruba pět milionů korun, se bude podle starosty pohybovat v řádech milionů korun.

„Doufám, že elektrárna půjde opravit. V první řadě musí jít dolů kvůli bezpečnosti poškozená vrtule. Potřebujeme stroj na zimu ještě za vhodných podmínek zakonzervovat. Další postup bude závislý na diagnóze odborníků, kteří se přijedou na stroj podívat. Problém je, že společnost DeWind, která stroj před lety vyrobila, už dnes neexistuje, což přináší komplikace hlavně kvůli nedostatku náhradních dílů,“ řekl starosta Karle Petr Nevrkla.

Vyměnit musí tři listy

Destrukce listu je v Česku spíše ojedinělou záležitostí. I když v zahraničí k podobným událostem dochází častěji, u nás jsou kvůli menšímu počtu větrných elektráren spíše vzácností.

Podle jednatele společnosti S&M Martina Hofmana, která stroj o výkonu 1,5 MW postavila a od jeho postavení ho i servisuje, je elektrárna opravitelná.

„Elektrárna je skoro sedmnáct let v provozu a rozhodně není na konci své životnosti. I když výrobce skončil, na trhu se dají listy ještě získat. Obci jsme poslali nabídku zahrnující demontáž všech listů a instalaci náhradních. Kvůli speciálnímu vyvážení se musí vyměnit všechny tři,“ řekl Hofman a dodal, že nabídka nepřesáhne částku pět milionů korun.

Událost by obec neměla finančně zruinovat, neboť elektrárna je pojištěná. Kdy se však znovu roztočí a začne do rozpočtu obce opět přinášet peníze, není jasné.

„Netroufám si odhadovat, kdy bychom opět mohli začít vyrábět. Doufáme, že elektrárna není na konci životnosti a ještě deset let bude vyrábět. Jedna věc jsou finance, druhá samotná instalace. Přivézt a jeřáby namontovat takovou věc není jen tak. Jde o nadměrný náklad, který se musí dlouho dopředu naplánovat,“ dodal Nevrkla.

Bezpečnost na prvním místě

Nad Karlí však nestojí pouze poškozený větrník, ale celý větrný park. Starosta obce požádal firmu S&M, aby pozastavila provoz zbylých dvou komerčních turbín na základě odpovědnosti starosty obce za bezpečnost obyvatel.

„Z pozice ochrany obyvatelstva jsme udělali maximum. Vyzvali jsme provozovatele zbylých elektráren, aby jejich provoz pozastavil. V zahraničí je běžnou praxí, že když dojde k mimořádné události na některé z elektráren ve větrném parku, zastaví se i zbývající elektrárny, aby se vyloučilo poškození i na ostatních věžích. Požádali jsme o výstupy z kontroly,“ vysvětlil Nevrkla.

