Z dominanty Pardubic mizí lešení. Zelená brána je teď světlejší než dříve

Milan Zlinský
  10:41
Pardubice mají alespoň částečně zpět svou dominantu. Dělníci sundali lešení z vrchní části Zelené brány a ta odhalila svou novou světlejší podobu. Práce vyjdou na 39 milionů korun.
Dělníci již sundali lešení z vrchní části Zelené brány. (22. října 2025)

Dělníci již sundali lešení z vrchní části Zelené brány. (22. října 2025) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Dlouho plánovaná oprava Zelené brány se pomalu rozjíždí. Hlavní práce vypuknou...
Dělníci již sundali lešení z vrchní části Zelené brány. (22. října 2025)
Dělníci již sundali lešení z vrchní části Zelené brány. (22. října 2025)
Dělníci již sundali lešení z vrchní části Zelené brány. (22. října 2025)
16 fotografií

Té změny si musel všimnout každý. Pardubická Zelená brána je mnohem světlejší než před opravou. Je to důsledek právě gradující kompletní opravy památky ze 16. století.

Ale podle odborníků světlá podoba věži nezůstane nadlouho. Vlivem počasí postupně opět ztmavne. „Světlejší vzhled není samoúčelným rozhodnutím, ale přirozeným důsledkem použití kvalitní spárovací hmoty, která chrání kameny před vlhkostí. Stejně jako na Kunětické hoře ale postupně během let přirozeně ztmavne,“ uvedla Petra Fučíková, vedoucí střediska památek, která na průběh oprav dohlíží.

Lešení krylo celou Zelenou bránu zhruba rok. Práce postupují podle časového plánu, problém je však v tom, že se projekt prodražuje. Stav zdiva je prý mnohem horší, než odborníci původně mysleli.

Třída Míru bez MHD? Její oprava může znamenat definitivní konec trolejbusů

„Zvenčí se věž mohla zdát pevná, ale podrobné sondy ukázaly, že vnější a vnitřní zdivo není pevně spojeno, spárovací malta se v mnoha místech rozpadla na písek, objevily se dutiny i volně vložené kameny. Na ochozu jsme navíc zjistili hluboké trhliny a korodující výztuž,“ uvedl Jan Vinař, autorizovaný inženýr a expert Národního památkového ústavu.

Sanace si proto vyžádala celou řadu mimořádných opatření – od injektáže speciální směsí přes výměnu nejvíce poškozených prvků až po zesílení železobetonových krakorců. Tyto práce znamenaly i citelné zvýšení ceny díla. Zatímco původní cena zakázky činila 28 milionů korun, město muselo uvolnit další peníze na průzkumy, projektové změny a restaurátorské práce. Celkové výdaje tak nyní dosahují přibližně 39 milionů korun.

Problémy jsou vážnější, než se čekalo

„Už průzkumy ukázaly, že Zelená brána není v dobré kondici. Teprve když restaurátoři začali pracovat přímo na konstrukci, ukázalo se, že problémy jsou ještě vážnější, než jsme čekali. Proto jsme museli rozšířit rozsah oprav i navýšit rozpočet, aby byla památka zachráněna. Zelená brána je nejcennější symbol Pardubic a jsem přesvědčený, že díky této opravě bude stát bezpečně i pro další generace,“ uvedl primátor města Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO 2011.

Památkáři při volbě technologie zohlednili i výsledek referenda z roku 2021, kdy se občané vyslovili proti návratu k omítnuté podobě věže. Místo plošné omítky proto odborníci zvolili tzv. „zaspárování do líce“ – tedy kompletní vyspárování ochrannou směsí až do roviny líce kamene. „Je to technologicky i esteticky přijatelný kompromis,“ uvedla Petra Fučíková.

Obyvatelé Pardubic měli možnost se vyjádřit k budoucnosti Zelené brány v místním referendu, které se konalo v říjnu 2021 během parlamentních voleb. Vítězná varianta hlasování byla „neomítat“, což podpořilo 72,5 procenta hlasujících. Referenda se zúčastnilo 31 425 voličů. Přitom po většinu své historie měla brána omítku. O tu přišla až v roce 1912.

„Veřejnost odmítla návrat k omítce, zároveň jsme ale nemohli dopustit, aby byla konstrukce dál ohrožena. Tento postup je doložen z historie, poskytuje stavební ochraně potřebnou účinnost a přitom respektuje výsledky referenda,“ uvedl Zdeněk Tobiáš z oddělení památkové péče magistrátu.

Zelená brána je jednou z nejvýznamnějších dominant Pardubic, která spolu se zámkem tvoří charakteristickou siluetu historického centra města. Věž, vysoká téměř 60 metrů, nabízí návštěvníkům jedinečný výhled na město a okolí, včetně hradu Kunětická hora.

Dělníci již sundali lešení z vrchní části Zelené brány. (22. října 2025)
Dlouho plánovaná oprava Zelené brány se pomalu rozjíždí. Hlavní práce vypuknou na jaře. (14 ledna 2025)
Dělníci již sundali lešení z vrchní části Zelené brány. (22. října 2025)
Dělníci již sundali lešení z vrchní části Zelené brány. (22. října 2025)
16 fotografií

Průčelí brány zdobí reliéf podle návrhu Mikoláše Alše, který zobrazuje erbovní pověst pánů z Pardubic. Brána byla postavena roku 1507, po požáru roku 1538 byla nastavena o zhruba 13 metrů a doplněna typickým zastřešením. Je to vlastně poslední zbytek někdejšího opevnění.

Současné práce by měly skončit příští rok na jaře, kdy se Zelená brána ukáže lidem celá bez lešení a ochranných plachet. „Zelená brána je ikonická stavba a symbol Pardubic. Jsme rádi, že na její obnově pracují skutečné špičky v oboru, které mají zkušenosti. Díky tomu máme jistotu, že bude opravena správně a se vší úctou k její historii,“ dodal Nadrchal.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Podpis Babiše na petici je falešný, zjistila radnice. Podala trestní oznámení

Skandální dohru má petice občanů, kterou minulý týden vzali na vědomí zastupitelé Moravské Třebové na Svitavsku. Vedení města objevilo na petici padělaný podpis pravděpodobně budoucího premiéra...

Gočár, fontána, fanshop Dynama i luxusní kino. Grand v centru Pardubic opět září

Necelé dva roky trvala generální oprava obchodního domu Grand v Pardubicích. Ten se bude za týden slavnostně otevírat. Lidé najdou v budově od architekta Josefa Gočára kino s unikátními sály,...

Balonky a fronty na populární kuře. Opravený Grand v Pardubicích poprvé otevřel

Znovuotevření pardubického Grandu ve středu ráno přilákalo velké množství návštěvníků. Po téměř dvou letech rekonstrukce se opět otevřel veřejnosti a ti nejzvědavější se vydali hned ráno prohlédnout...

Srážky vlaků s člověkem brzdily železnici. Stála trať z Prahy i koridor u Pardubic

Osobní vlak v Praze poblíž Stromovky v pátek srazil a usmrtil padesátiletého muže. Nehoda zastavila provoz na trati na Ústí nad Labem v úseku mezi Roztoky u Prahy a holešovickým i Masarykovým...

Motoráky dostaly druhou šanci, u sjezdovky poslouží jako půjčovna lyží a šatna

Neobvyklé manévry zažilo tento týden parkoviště pod sjezdovkou Peklák v České Třebové na Orlickoústecku. Automobilový jeřáb zde natrvalo usadil zrenovovaný motorák řady 810 společně s přípojným...

Z dominanty Pardubic mizí lešení. Zelená brána je teď světlejší než dříve

Pardubice mají alespoň částečně zpět svou dominantu. Dělníci sundali lešení z vrchní části Zelené brány a ta odhalila svou novou světlejší podobu. Práce vyjdou na 39 milionů korun.

30. října 2025  10:41

Podpis Babiše na petici je falešný, zjistila radnice. Podala trestní oznámení

Skandální dohru má petice občanů, kterou minulý týden vzali na vědomí zastupitelé Moravské Třebové na Svitavsku. Vedení města objevilo na petici padělaný podpis pravděpodobně budoucího premiéra...

29. října 2025  17:24

Poslední mistr svého řemesla v Česku. Fajfky z Proseče pronikly i do Hollywoodu

Premium

Fajfkař Stanislav Baťa z Proseče je posledním mistrem svého řemesla v Česku. Navazuje na rodinnou tradici a v malé dílně klasickým způsobem vyrábí fajfky, které se dostaly i do hollywoodského filmu....

29. října 2025

Kyberšmejdi si na převoz peněz od lidí najali kurýra. Chtěli, aby budil důvěru

Ne úplně vhodný typ brigády si ke své práci kurýra našel devětadvacetiletý muž, který se pustil do spolupráce s kyberpodvodníky. Jen za několik měsíců vybral od obětí přes tři miliony korun. Policie...

29. října 2025  14:09

Balonky a fronty na populární kuře. Opravený Grand v Pardubicích poprvé otevřel

Znovuotevření pardubického Grandu ve středu ráno přilákalo velké množství návštěvníků. Po téměř dvou letech rekonstrukce se opět otevřel veřejnosti a ti nejzvědavější se vydali hned ráno prohlédnout...

29. října 2025  13:30

Dvě nehody blokovaly několik hodin D35 na Pardubicku, staly se pět minut po sobě

Dálnice D35 byla v úterý vpodvečer mezi exitem 144 na Časy a exitem 148 na Dašice několik hodin zcela uzavřená. V úseku se krátce po 17:30 staly dvě dopravní nehody. Doprava stála ve směru od Hradce...

28. října 2025  18:32,  aktualizováno  29. 10. 9:33

První starty, první body. To si budeme pamatovat navždy, věří junioři Dynama

Pardubické Dynamo nezvládlo další domácí zápas. Prohrálo s Plzní 1:3, přesto však tenhle duel zůstane v paměti alespoň někomu. Jediný gól Pardubic obstarali při svém premiérovém extraligovém startu...

29. října 2025  8:14

Chrudimsko chce vodárny zpátky pod svou kontrolu. Ve hře jsou stamiliony

Obce na Chrudimsku chtějí převzít zpět provozování tamních vodáren, které v roce 2006 na 25 let svěřily do rukou rakouské firmy Energie AG. Po roce 2030 chtějí znovu řídit, komu voda patří, kolik...

28. října 2025  8:47,  aktualizováno  15:16

Třída Míru bez MHD? Její oprava může znamenat definitivní konec trolejbusů

Rozlámanou dlažbu na pardubické třídě Míru už nemá cenu „flikovat“. Politici se proto rozhodli pro kompletní opravu ulice. Během ní zřejmě definitivně zmizí trolejové vedení. Dopravní podnik proti...

27. října 2025  14:33

Elektrárny Opatovice prohrály spor s obcí, jsou zátěží pro okolí. Vyšší daň platí

Elektrárny Opatovice neuspěly s návrhem na zrušení rozhodnutí zastupitelů v Opatovicích nad Labem, kterým firmě stanovili koeficient pro výpočet daně z nemovitosti. Podle krajského soudu obec...

27. října 2025  8:49

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Emigroval, aby se v Austrálii stal králem sýrů. Milan Vyhnálek by se dožil 100 let

Premium

Před pár dny to bylo přesně 100 let, kdy se v Hnátnici na Orlickoústecku narodil muž, který později proměnil Tasmánii v sýrařskou velmoc. Milan Vyhnálek se díky své nezdolné životní síle a energii...

26. října 2025

Zlín - Pardubice 2:2, góly až po pauze, hosté dvakrát srovnali díky Patrákovi

Dvakrát vedli, přesto nakonec zlínští fotbalisté berou ze souboje s Pardubicemi pouze bod za remízu 2:2. V utkání 13. kola Chance Ligy poslal rozjetého nováčka po změně stran nejprve do vedení Koubek...

25. října 2025  14:30,  aktualizováno  17:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.