Spor o koupaliště skončil. Pardubice jej příští rok opraví

Největší pardubické koupaliště Cihelna bude příští rok zavřené. Zastupitelé se včera rozhodli, že je opraví. Je totiž v takovém stavu, že jim nic jiného nezbývalo.

„Jednalo se o poškození keramických dlažeb v takovém rozsahu, že jsme evidovali i zranění u návštěvníků v loňské sezoně, tak jsme se shodli, že si po této zimě neumíme představit, jak připravit koupaliště do režimu, aby mohlo fungovat,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát (ANO).

Na listopadovém jednání zastupitelé opravu koupaliště Cihelna zamítli. Své hlasy překvapivě nedodala ODS. Její členové nechtěli zvednout ruku pro další úvěr. Zástupci ANO to popudilo, protože v říjnu jejich koaliční partner rekonstrukci naopak podpořil.

ODS nakonec přistoupila na kompromis, který připomíná pohádku O chytré horákyni. Vedení města bude chtít po dodavateli, aby souhlasil s odkladem splátek až do roku 2024, a město si díky tomu nebude muset vzít úvěr, což sice vypadá dobře na papíře, nikdo ale nejspíše nebude úvěrovat město zadarmo.

Lepší hřiště pro golf nebude

Očekávanou cenu rekonstrukce radní pak snížili o deset milionů korun. Hovořit o úsporách je ale obtížné. Zastupitelé totiž škrtli z projektu pět milionů, které do něj přidali letos v říjnu tak, aby se areál mohli rozšířit o hřiště na adventure golf. Dalších pět milionů ušetřili tak, že o tuto sumu snížili patnáctimilionovou rezervu na vícepráce či možné zvyšování cen stavebních prací a materiálu.

Celková cena by tak měla dosáhnout včetně DPH 130 milionů. Jenže nikdo se neodvažuje říct, jaká bude realita. „Je to v dnešní době věštění z křišťálové koule, nevíme, co udělá po Novém roce stavební trh, co udělají ceny materiálu, energií, ale neodkládal bych to, protože v dalších dnech určitě ceny nepůjdou razantně nazpátek, spíše se to bude prodražovat,“ řekl Charvát.

Rekonstrukce by měla začít na jaře, hotovo má být do konce května roku 2023. Pardubice budou po dodavatelské firmě chtít rozdělení plateb do tří let. Příští rok chce město zaplatit 30 milionů korun, v letech 2023 a 2024 po 50 milionech korun.

Areál Cihelna má rozlohu více než čtyři hektary. Rozloha vodní plochy koupaliště je 3 500 metrů čtverečních. Podle doporučení ministerstva zdravotnictví má okamžitou návštěvnost až 4 000 lidí. Zásadnější opravy se tam nedělaly 20 let.

Pro Pardubice přichází tato investice v ne úplně vhodnou chvíli. Obnovují Letní stadion za 385 milionů korun, v bývalých Automatických mlýnech staví centrální polytechnické dílny a galerii za 312 milionů korun, příští rok chce město zahájit budování terminálu B u vlakového nádraží. Investice budou z velké části hrazeny z úvěrů.

Zastupitelé včera schválili rozpočet na příští rok s příjmy 2,761 miliardy korun a schodkem 759 milionů korun. Daňové příjmy se podle ČTK na příští rok odhadují na 1,431 miliardy korun, na letošek to bylo o 205 milionů korun méně.

„Reálný schodek mezi celkovými příjmy a celkovými výdaji je přes 800 milionů korun. Je třeba na to myslet i do budoucna,“ upozornil zastupitel ODS Karel Haas.