Kraj po třech letech opravil fasádu chrudimského muzea, došlo i na sgrafita

Od roku 2019 bedněním zakrytá historická budova z let z let 1897 až 1898, vystavěná podle projektu pražského architekta Jana Vejrycha, se opět vyloupla do krásy. Restaurátoři museli opravu fasády s cihlově žlutou barvou vzít z gruntu.

Na fasádě se totiž před několika lety začaly objevovat praskliny a část omítky začala opadávat. Nakonec se kromě prasklin odborníci museli zaměřit i na další ozdobné prvky.

Jednalo se o všechny hranolové vázy, kamenné sochy alegorií ve výklencích budovy, sgrafitový pás podél celé budovy včetně zlacení ozdobných prvků a opravu vstupního portálu s pískovcovým soklem. Na všechny práce dohlíželi památkáři.

„Už jsme zvyklí, že když se na památkově chráněných budovách do něčeho zasáhne, většinou se tam objeví další nutné záchranné práce,“ uvedl náměstek hejtmana pro kulturu a investice Roman Línek.

Náklady se měly původně pohybovat kolem 30 milionů korun, poté však byly sníženy na přibližně 7,2 milionu.

„Konečná cena se zvýšila asi o deset procent, na 7,95 milionu korun. Navíc jsme ovšem zjistili, že ve velice špatném stavu jsou i okna, takže nás do budoucna bude čekat i jejich postupná oprava,“ dodal Línek.

Aby restaurátorské úsilí nepřišlo brzy vniveč kvůli ptákům, dělníci osadili na kamenné plastiky od sochaře Antonína Poppa ochranné sítě a na parapety hřebíkové koberce. To podle kraje mírně prodloužilo termín dokončení a zvedlo původně nasmlouvanou cenu.

Tři roky byla historická dominanta v centru města obehnána bedněním, neboť kraj a město Chrudim jako její vlastník se dlouho nemohly dohodnout, jak opravu zaplatit. Nakonec náklady na opravy fasády uhradí rovným dílem.