Muž dvakrát řídil opilý. Než mu zabavili auto, zničila vůz jeho družka

Devětatřicetiletého muže posilněného alkoholem přistihli policisté dvakrát za volantem vozu Seat Leon. Proto chtěli jeho vůz zabavit.

Než to však stihli vyřídit se státním zástupcem, zvládla automobil zničit mužova šestatřicetiletá přítelkyně, taktéž cizinka. Ta 16. ledna bourala u obce Dvořisko.

„To na muže mělo působit jako varování, ale bohužel. Pořídil si další osobní vůz Fiat Bravia,“ řekla mluvčí orlickoústecké policie Lenka Vilímková.



V něm pak policisté motoristu zastavili v pondělí 20. ledna. A opět nadýchal, tentokrát 1,84 promile.

To už ale policisté na souhlas státního zástupce nečekali a vůz nechali zajistit do doby, než o prohřešcích šoféra rozhodne soud. Pak se uvidí, co bude s autem dál.

Muž je podezřelý z ohrožení pod vlivem návykové látky a hrozí mu až rok vězení.