Opilý řidič kličkoval v noci před hlídkou, strážníky pak vyzýval na souboj

  11:10
Pardubické strážníky zaujala nejistá noční jízda řidiče v Hradecké ulici. Auto se okamžitě pokoušeli zastavit. Šofér ale majáky zprvu ignoroval, po zastavení byl vulgární a odmítl zkoušku na drogy i alkohol. V autě navíc nejel sám, vezl své dva kamarády a psa, ten skončil v útulku.

Zjevně opilého řidiče za volantem si všimli strážníci začátkem února krátce před půlnocí v Polabinách v Hradecké ulici v Pardubicích. Nejistá jízda z pruhu do pruhu na sebe upozornila sama. Podle mluvčího pardubických strážníků Jiřího Sejkory muž kličkoval a stejně si počínal i ve chvíli, kdy jej hlídka vyzvala k zastavení.

Sedmačtyřicetiletý muž dělal, že majáky za sebou nevidí, a pokračoval ještě stovky metrů v jízdě dál. Zastavil až ve vnitrobloku, kde už neměl kam pokračovat. Po vystoupení z vozidla bylo podle strážníků jasné, že před jízdou pil alkohol. Ačkoliv se mu místy motal jazyk, urážky mířené na strážníky si odpustit nedokázal.

Kličkoval před hlídkou, výzvy ignoroval. Opilý řidič skončil v poutech, jeho pes v útulku. (24. února 2026)

„Řidič byl zjevně pod vlivem alkoholu, který z něj byl i cítit. Choval se velmi arogantně a strážníky vyzýval na souboj. Nerespektoval jejich opakované výzvy, odmítal spolupracovat a třikrát se pokusil z místa odejít,“ uvedl Sejkora.

Když se o odchod pokusil potřetí, strážníkům nezbylo nic jiného než použít donucovací prostředky a nasadit mu pouta. V těch pak vyčkal na příjezd hlídky Policie ČR. Ani poté však spolupracovat nezačal a opakovaně odmítl test na alkohol i jiné návykové látky.

Podle Sejkory se v takovém případě na podezřelého hledí, jako by byla zkouška pozitivní. „Odmítnutím se navíc dopouští závažného přestupku, za který mu hrozí pokuta od 25 do 70 tisíc korun, zákaz řízení na jeden až tři roky a sedm bodů v bodovém systému,“ doplnil.

Šofér bez řidičáku zmatkoval na křižovatce. Měl jsem drogy, přiznal strážníkům

Řidič navíc nebyl v autě sám. Jeho dva spolujezdci se sice chovali klidněji, odjet už ale neměli s kým. Posledním z cestujících byl pes, který se na rozdíl od svého majitele choval přátelsky. Svého pána však na záchytku doprovodit nemohl, a tak ho strážníci převezli do městského útulku.

Událost nadále vyšetřuje Policie ČR.

