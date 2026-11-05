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Opilý muž tančil v koruně stromu 17 metrů nad zemí, sundali ho hasiči

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  12:50
Nevšední zásah zaměstnal ve středu pardubické hasiče, strážníky i záchranáře. V lese Na Hůrkách totiž uvázl muž, který vyšplhal do koruny stromu přibližně 17 metrů nad zemí. Zpátky na zem mu ale museli pomoci hasiči.

KRIMI

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Neobvyklé volání o pomoc přišlo ve středu krátce po poledni z pardubického lesa Na Hůrkách. Na místo proto vyrazili profesionální hasiči ze stanice Pardubice a následně také hlídka městské policie.

Muž se nacházel přibližně 17 metrů nad zemí, kde se v rozjařené náladě pohyboval mezi větvemi a chvílemi dokonce předváděl taneční kreace. Přestože do koruny stromu dokázal vyšplhat vlastními silami, cesta zpět na zem už byla nad jeho síly.

Hasiči proto museli využít speciální vybavení pro práci ve výškách, aby muže dostali bezpečně dolů.

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„Hasiči mu za pomoci lezeckých technik a vybavení zajistili bezpečnou cestu zpět na zem,“ uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Lucie Pipiš.

Ani po úspěšném zásahu hasičů však mužovo dobrodružství neskončilo. Po návratu na pevnou zem si ho převzali zdravotničtí záchranáři, kteří provedli prvotní vyšetření.

Jak popsal mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora, orientační testy následně odhalily nejen ovlivnění alkoholem, ale také užití amfetaminu.

Muž tak místo dalšího pobytu v lese zamířil v doprovodu strážníků a policistů na záchytnou stanici.

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