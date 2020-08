Řidič na sebe upozornil zhasnutými světly, záhy nadýchal přes tři promile

12:34 , aktualizováno 12:34

Kvůli tomu, že zapomněl rozsvítit světla, se dostal do problémů řidič v Holicích. Když ho strážníci probliknutím upozornili, aby si rozsvítil, on jejich pokyn pochopil jinak a zastavil. Záhy se přišlo na to, že je opilý, nemá řidičské oprávnění a auto má propadlou technickou.