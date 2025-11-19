Rušnou směnu zažila o víkendu obsluha jednoho z pardubických fastfoodů na třídě Míru. Neobvykle se tam začal chovat čtyřiatřicetiletý muž, který se po provozovně povaloval, rozhazoval jídlo a obtěžoval ostatní hosty.
„Strážníky do provozovny přivedlo volání obsluhy, že mají v restauraci vysmažené nejen hranolky. Problém se týkal muže, který měl pozitivní test na amfetaminy a trpěl nezastavitelným neklidem,“ uvedl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.
Lékař následně rozhodl, že by muž měl raději strávit zbytek dne na záchytné stanici, kde počká, až intoxikace odezní.
O hodinu později nastala podobná situace. Tentokrát nebyly v hlavní roli drogy, ale alkohol. Ve stejné provozovně se čtyřiačtyřicetiletý cizinec rozhodl uspořádat vlastní diskotéku. Měl nahlas puštěnou hudbu a pokřikoval. Některé hosty obtěžoval nevhodnými poznámkami, jiné se rovnou snažil objímat.
Na výzvu strážníků k opuštění provozovny sice reagoval a skutečně odešel, hned za dveřmi ho ale napadlo sundat boty i ponožky a pokračovat ve své zážitkové cestě dál.
„Vzhledem k tomu, že druhý muž nadýchal 2,8 promile alkoholu, strážníci jej zavedli na záchytnou stanici, aby nedošel k úhoně na zdraví,“ dodal Sejkora.