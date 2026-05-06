Pacient zemřel pár dní po operací mandlí, policie případ odložila

Autor:
  13:42
Policie odložila prověřování loňského případu devětašedesátiletého muže, který doma zemřel několik dní po operaci mandlí v Pardubické nemocnici. Podle kriminalistů nešlo o trestný čin. Rodina zemřelého podala na nemocnici trestní oznámení, nemocnice vinu odmítá.
Nový pavilon Pardubické nemocnice | foto: Josef Vostárek, ČTK

„V dotazované události jsme ukončili prověřování odložením věci. Na základě znaleckých posudků jsme neshledali podezření z žádného trestného činu,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí pardubické policie Markéta Janovská. Rodina si podle ní proti odložení případu stížnost nepodala.

Muž zemřel v první polovině loňského roku, když byl v domácím léčení. Šest dní po operaci začal silně krvácet a po několika minutách umřel. Podle facebookového vyjádření jeho dcery byl příčinou úmrtí postupující zánět. Nemocnice podle ní měla pacientovi v den propuštění odebrat krev, čímž by mohla úmrtí zabránit. Nemocnice jakoukoli vinu odmítá.

Pacient zemřel šest dní po operaci mandlí, pardubická nemocnice vinu odmítá

„Operace byla v pořádku a následný příznivý průběh hospitalizace umožnil v souladu s doporučeními odborné společnosti jeho propuštění čtvrtý pooperační den, tedy ve čtvrtek,“ uvedla tehdy mluvčí společnosti Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová. Nemocnice pozůstalým nabídla možnost nechat si zpracovat nezávislý posudek třetí stranou.

Podobný případ se stal v Pardubické nemocnici v roce 2017. Tehdy osmiletý chlapec podstoupil také operaci mandlí. Čtyři dny poté začal na lůžkové části dětského oddělení masivně krvácet z operační rány. Sestry a lékařka jej nechaly s matkou odejít na ORL ambulanci a snažily se přivolat odbornou pomoc, což trvalo dlouhé minuty. Podle soudu, který dvě z nich později potrestal, postupovaly chybně. Nemocnice se s rodinou vyrovnala mimosoudně.

