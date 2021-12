ANO zablokovalo úpravy pardubické ulice, místo cyklopruhu zůstává parkování

Obchodníci, kteří nesouhlasili s chystaným zrušením čtyř desítek parkovacích stání po obou stranách ulice 17. listopadu, získali čas. Zastupitelé Pardubic ve čtvrtek schválili zřízení cyklopruhů jen na úseku od Smilovy ulice k podjezdu, kde nikomu nevadí.

Úpravy zbylé části ulice nechají politici znovu prověřit a zváží, zda zřídí semafory na křížení s ulicí Malou nebo s ulicí Smilovou.

S kompromisem přišel náměstek primátora Petr Kvaš z ODS poté, co ANO jako nejsilnější strana koalice dala najevo, že s redukcí stání pro auta souhlasit nebude.

„Vycítil jsem, že kdybych trval na svém řešení, tak bychom neschválili nic, a to by bylo vítězství těch, kteří nechtějí nic měnit,“ uvedl Kvaš.

„Vnímáme to ne jako odložení problému, ale jako rozšíření palety možných opatření,“ uvedl zastupitel za ANO Jan Hrabal.

Bezbolestnou úpravu udělat nelze, říká ODS

Ulicí 17. listopadu projede denně v průměru 16,5 tisíce aut, dva tisíce cyklistů a více než 600 spojů městské hromadné dopravy. To vše na relativně úzké vozovce, kterou navíc přetínají dva velmi frekventované přechody pro chodce.

Jeden z nich je podle úřadů nebezpečný a krajští silničáři jej musí změnit. Navíc od ledna začne platit nový zákon, který říká, že auta musí při předjíždění cyklisty jet minimálně metr a půl od něj. A to na ulici 17. listopadu nepůjde splnit.

Odborníci navrhli zrušit velkou část parkovacích míst a zřídit cyklopruhy. Tamní obchodníci byli proti s tím, že je to připraví o zákazníky. ODS či například opoziční Piráti namítají, že bezbolestně udělat pořádek na ulici nejde, ANO zase, že nějak to jít musí, protože na to podnikatelé nesmějí doplatit.

Primátor Martin Charvát (ANO) argumentoval i tím, že nemá smysl zavádět moderní řešení dopravy do jedné ulice.

„Když se podíváme v širších souvislostech na toto město, tak nedává smysl říct, že ho chceme na jedné ulici posunout do 21. století. Pojďme nejdříve dobudovat všechny obchvaty, pojďme zabezpečit dopravu v tomto městě tak, aby byla komfortní pro všechny módy,“ uvedl Charvát.

„Jak pomohou obchvaty ulici 17. listopadu? Tento argument v tomto konkrétním úseku nedává smysl,“ reagoval Vojtěch Jirsa (Piráti).

Protože se zastupitelé neshodli, pokoušejí se a budou pokoušet najít vlastní řešení místo toho, které jim nabídli odborníci.

Jednou z variant je světelná signalizace, další je návrh ANO zavést ve sporném úseku třicítku. Existují ale i ještě radikálnější nápady. Například zakázat vjezd cyklistům, což ale podle Kvaše žádná „policejní síla“ nikdy nezajistí.

Nebo návrh komunistického zastupitele Václava Snopka vyřešit celý problém tím, že se nebezpečný přechod z ulice Malá zruší. „Mít na dvou stech metrech tři přechody neprospívá plynulosti a dynamice dopravy,“ uvedl.

Většinu pro svůj nápad nenašel, už nyní totiž běhají přes ulici lidé mimo přechody. Kdyby jeden zmizel, nebezpečných situací by tam ještě přibylo. Navíc dva zbývající přechody by na ulici plné obchodů od sebe dělilo ve skutečnosti celkem 250 metrů.

Pravdou ale je, že Pardubice musí vymyslet minimálně to, jak upravit kritizovaný přechod pro chodce, aby byl bezpečnější. Čekají na to krajští silničáři, kteří mají za úkol přechod vylepšit.

Náměstek primátora Petr Kvaš předpokládá, že na příštím jednání už zastupitelstvo Pardubic o druhé části ulice rozhodne. „Severní část odkládáme, budeme o ní hlasovat příště a silnější zvítězí,“ řekl Kvaš.