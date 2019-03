Z pošty zmizel znak se lvem. Stala se sídlem pardubického gestapa

14:41 , aktualizováno 14:41

Dnes je to přesně 80 let, co zbytek Česko-Slovenska obsadila německá armáda. Vojáci s hákovými kříži dorazili do Pardubic už kolem deváté ráno. Překvapení a vyděšení občané tak pouze mohli narychlo začít shánět potraviny.