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Nad přehradou Seč se objevila vzácná „ohnivá duha“, tvoří se jen výjimečně

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  12:11
Přestože období kolem letního slunovratu astronomům kvůli krátkým nocím a chybějící úplné tmě příliš nepřeje, milovníkům vesmíru může i tak nabídnout mimořádné zážitky. Na denní obloze se nyní objevil vzácný atmosférický úkaz, na který upozornil astronom a držitel několika prestižních ocenění NASA Petr Horálek. U přehrady Seč vyfotil takzvaný cirkumhorizontální oblouk, lidově označovaný jako „ohnivá duha“.
Neobvyklou „ohnivou duhu“, která vzniká v atmosféře jen kolem letního...

Neobvyklou „ohnivou duhu“, která vzniká v atmosféře jen kolem letního slunovratu, zachytil astronom Petr Horálek. (16. června 2026) | foto: Petr Horálek

Neobvyklou „ohnivou duhu“, která vzniká v atmosféře jen kolem letního...
Český astrofyzik, cestovatel a spisovatel PETR HORÁLEK (37) patří mezi...
Dnešní večerní oblohu ozdobí Měsíc ve společnosti tří planet. (17. června 2026)
Neobvyklou „ohnivou duhu“, která vzniká v atmosféře jen kolem letního...
27 fotografií

Lidé v Pardubickém kraji a na Vysočině mohli neobvyklou nebeskou podívanou sledovat v úterý hodinu po poledni, ale při souhře několika okolností může být úkaz viditelný i v následujících dnech.

Podle Petra Horálka vznik úkazu umožnila vysoká závojovitá oblačnost tvořená ledovými krystalky, která se během poledních hodin přesouvala nad regionem. Přestože halových jevů, které v atmosféře vznikají lomem a odrazem světla, vzniká celá řada, tzv. cirkumzenitální oblouk je v regionu střední Evropy podle astrofotografa mimořádný. Objevit se totiž může jen v období slunovratu, kdy je Slunce na obloze nejvýš.

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„Jde o duhový oblouk, který se může objevit ve směru pod Sluncem, ale pro jeho vznik je nezbytné, aby bylo Slunce dostatečně vysoko nad obzorem. V zeměpisných šířkách České republiky musí dosáhnout výšky alespoň 58°, což je možné pouze kolem letního slunovratu a jen několik desítek minut denně. Proto je cirkumhorizontální oblouk u nás dost vzácný,“ poukázal na pomíjivý nebeský jev ohnivé duhy Horálek.

Vděčným objektem fotografů jsou i jiné halové jevy, jako je například halový kruh, který loni bavil pozorovatele v severních Čechách. Působivá hra světel se objevuje také při takzvaném vedlejším slunci, odborně označovaném jako parhelium neboli paslunce.

„Tyto jevy vznikají lomem slunečního světla právě ve zmíněných krystalkách, které oblačnost tvoří. Jsou to velmi oblíbené a fotogenické duhové obrazce, které lidé rádi fotografují i na mobilní telefony,“ dodal Horálek.

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Kromě tohoto výjimečného jevu pozorovatelného za vhodných okolností do začátku července si dnešní večerní nebe nad severozápadním obzorem připraví za jasného počasí i jinou pěknou podívanou.

Planetární setkání nad obzorem

„Mezi 22. a 23. hodinou půjde za jasné oblohy vyhlížet nezvyklé planetární setkání. Prchavý Merkur doplní v téměř dokonalé přímce jasná planeta Jupiter a velmi výrazná Venuše. U té se navíc v těsné úhlové blízkosti bude promítat mladý Měsíc s popelavým svitem,“ doplnil Horálek.

Neobvyklou „ohnivou duhu“, která vzniká v atmosféře jen kolem letního slunovratu, zachytil astronom Petr Horálek. (16. června 2026)
Neobvyklou „ohnivou duhu“, která vzniká v atmosféře jen kolem letního slunovratu, zachytil astronom Petr Horálek. (16. června 2026)
Český astrofyzik, cestovatel a spisovatel PETR HORÁLEK (37) patří mezi nejúspěšnější fotografy hvězdné oblohy na světě. Už více než čtyřicetkrát si jeho snímky vybrali editoři americké kosmické agentury NASA, aby je publikovali jako Astronomický snímek dne. Je po něm dokonce pojmenovaná planetka 6822 Horálek. Přitom se tento popularizátor astronomie k focení nebe dostal tak trochu náhodou. Nenaplňovala ho práce na tuzemských hvězdárnách, prodal všechny svoje věci a odjel sbírat ovoce na Nový Zéland. Právě tam v roce 2014 nafotil svoji první úspěšnou fotku. A čím tehdy odborníky oslovil?
Dnešní večerní oblohu ozdobí Měsíc ve společnosti tří planet. (17. června 2026)
27 fotografií

Do poloviny července lze vyhlížet také nezvyklý typ oblačnosti, takzvaná noční svítící oblaka. Oproti běžným oblakům se nacházejí mimořádně vysoko, zhruba 85 kilometrů nad zemským povrchem a proti tmavé obloze vynikají jako bělavé, stříbřité či elektricky modré závoje nízko nad severním obzorem. Přes den nejsou naopak vidět vůbec. Pokud jsou výrazné, dají se vyfotografovat i běžným mobilním telefonem.

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Nad přehradou Seč se objevila vzácná „ohnivá duha“, tvoří se jen výjimečně

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