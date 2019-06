Žena se zřítila z hradu Oheb, když šla na záchod. Zranili se i její zachránci

Zásah na zřícenině hradu Oheb na skalním ostrohu nad přehradní nádrží Seč zaměstnal čtyři výjezdové skupiny záchranářů a hasičů.

Z přibližně dvacetičlenné skupiny mladých lidí, která se v těchto místech nacházela krátce před desátou hodinou večerní se jedna žena zřítila z asi pětimetrové výšky.

Podle informací iDNES.cz si žena odběhla do přírody na záchod a spadla dolů. Další dva muži se následně zřítili ve snaze ženě pomoci z asi třímetrové výšky.

„Zásah byl o to náročnější že byl vedený v prudkém svahu a v nočních hodinách. Po ošetření a naložení do vakuové matrace byla žena se středně těžkým zraněním hlavy a muži s lehkým zraněním zad a krční páteře převezeni do Pardubické a Chrudimské nemocnice,“ řekl tiskový mluvčí krajské záchranky Aleš Malý.

Policie se případem pádů nezabývá. „Nebylo zjištěno cizí zavinění, policisté událost zadokumentovali a odjeli,“ řekla chrudimská policejní mluvčí Eva Maturová. Zásah byl ukončen krátce po dvanácté hodině .