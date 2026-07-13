Jednání se zúčastnilo všech 15 zastupitelů. Platných hlasů bylo 14, jeden lístek zůstal nevyplněný. Devět hlasů v tajné volbě bylo pro odvolání, pět hlasů bylo proti. Starosta je ve funkci od roku 2014 a dokončuje čtvrté volební období.
Obvod nyní povede místostarosta Robert Klčo (ANO). Králíček ještě před hlasováním navrhl odvolání místostarosty, radních a předsedů finanční komise a kontrolního výboru. Uvedl, že na jednáních neseděl sám, proto by podle něj všichni měli ve funkcích skončit. V tajné volbě jeho návrhy neuspěly.
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Policie zasahovala na radnici městského obvodu VI loni 10. dubna. V červnu obvinila jak starostu, tak tajemníka obvodu Aleše Heráka z manipulace s veřejnými zakázkami. Obvinění čelí dohromady osm lidí a sedm firem. Herák obvinění odmítl, rezignovat nehodlá.
Králíčka v pondělí už v debatě několik zastupitelů vyzvalo k rezignaci. Na jeho vyjádření reagovala například Helena Dvořáčková (bezpartijní), která jako tehdejší náměstkyně primátora čelí obžalobě v případu manipulace se zakázkou na stavbu parkovacího domu v Pardubicích. Starosta o něm krátce mluvil.
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„Vyjádřím se, protože jste se o mě opřel a to se mi nelíbí. Já jsem ze zastupitelstva odstoupila. A vzdala jsem se manažerského postu na Rozvojovém fondu,“ reagovala Dvořáčková.
Obvinění se podle Králíčka týká vyšetřování, které začalo v roce 2022. Králíček řekl, že nezpůsobil škodu, nebyl vazebně stíhán a nebyl obviněn z vlastního obohacování. „Bylo mi naznačeno, že pokud bych chtěl mít klid, mohl bych v rámci dohody přijmout peněžitý trest. Celá věc by tím skončila, tlak by opadl a mohl bych jít dál. To ale neudělám. Mám podporu své rodiny a jsem přesvědčen, že jsem jednal správně,“ řekl Králíček.
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Řekl také, že mu policie klade za vinu, že chtěl zlevnit projektovou dokumentaci o 104 tisíc korun. „Stejně tak je mi vytýkáno, že jsem usiloval o podporu společenských, kulturních a sportovních akcí v našem městském obvodu. Přitom jsem vždy považoval za svou povinnost podporovat aktivity, které přinášejí prospěch místním občanům a rozvíjejí život v naší komunitě,“ řekl Králíček.
Podle něj jde o politicky účelovou věc, která začala na startu volební kampaně do zastupitelstva.