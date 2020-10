Pardubická ODS chce stopnout Letní stadion, Duklu sportovní, nebo Gočára

„Svolali jsme ji kvůli tomu, že nás evidentně čeká velmi těžká doba. Musíme udělat nezbytné investice, jako je oprava nadjezdu Kyjevská nebo stavba terminálů. A pak jsou také zbytné investice, na které nebudeme mít,“ uvedl první náměstek primátora Petr Kvaš z ODS.

Strana chce škrtnout hned dva velké projekty ze tří připravovaných. Opravu fotbalového stadionu za arénou, přestavbu atletického areálu na Dukle nebo výstavbu galerie a dalších věcí v bývalých mlýnech.

A právě poslední projekt je nejdál. Politici nedávno otevírali obálky s nabídkami firem a zjistili, že se do původního rozpočtu 350 milionů nevejdou.

„Nabídková cena byla zhruba o 60 milionů korun vyšší. I to je jeden z důvodů, proč musíme řešit naše výdaje. Doba je zlá a bude to nějakou dobu trvat. Ono je hezké si půjčovat, ale také to někdy musí někdo splatit,“ dodal Kvaš.

Právě v hnutí ANO se zatím na škrty moc netváří. Primátor Martin Charvát spíše razí teorii, že se z krize musí město a vlastně celý veřejný sektor tzv. proinvestovat.

„Nakonec si myslím, že propad v příjmech nebude tak hrozný. Ekonomika se postupně startuje. Nevidím důvod odkládat ty hlavní investice,“ uvedl politik z hnutí ANO po skončení první vlny koronakrize.

V té době ještě nemohl vědět, že na podzim bude vše ještě horší a ekonomika dostane od vlády další tvrdé rány. O strategii na koaliční schůzku se ANO radilo ve středu večer.

„O požadavku ODS budeme diskutovat na mimořádně svolaném zastupitelském klubu, ten po demokratické diskusi dá mandát členům našeho vyjednávacího týmu,“ řekl k situaci šéf zastupitelského klubu ANO Jan Hrabal.

ODS požaduje revizi

Hlavní strážce městské pokladny náměstek Jan Mazuch však upozorňuje, že hlavně v příštích letech bude zle.

„Náš letošní propad v daňových příjmech bude kolem 300 milionů. Ovšem absolutně nedokáže nikdo odhadnout, jak to bude v letech příštích, tedy v době, kdy máme dělat ony investice. Budu pro revizi,“ uvedl Mazuch.

Přitom nepůjde jen o výpady příjmů z daní. Město zasáhne mnohem více ekonomických problémů. Velmi špatná čísla už proudí z mezinárodního letiště, velké problémy bude mít Rozvojový fond, který vlastní třeba „vypnutou“ arénu, zavřený je plavecký areál, v pohodě nejsou ani v dopravním podniku.

„Nyní usilujeme o to, abychom do konce roku vyrovnali všechny své závazky,“ uvedl ředitel podniku a zároveň radní za Sdružení pro Pardubice Tomáš Pelikán s tím, že jeho firma se zatím prý nedostala ani z jarního propadu.

„To jsme ztráty spočítali na zhruba 30 milionů. Léto pak bylo vlastně neočekávaně dobré, ale nyní zase přestanou děti jezdit do škol, těžko si někdo bude kupovat měsíční kupony, když nikdo neví, co bude dál. Musíme se s tím porvat,“ uvedl Pelikán.

Na koaliční schůzce si chce vyslechnout názory obou stran, ale dopředu avizuje, že má z budoucnosti také obavy. „Investovat je super, ale musíte na to mít. Čekám, že dostaneme na stůl tvrdá data, na základě kterých bude možné určit naše plány na příští roky,“ doplnil.

Celou debatu velmi nervózně sledují ve vedení FK Pardubice. Klub letos postoupil do první ligy a zatím si v pražském azylu vede nad očekávaní dobře. Ovšem pokud se nezačne v dohledné době stavět v Pardubicích odpovídající stadion, tým bude z ligy vyloučen.