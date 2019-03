Šéf ODS na Pardubicku, jehož obešli spolustraníci koalicí s ANO, rezignuje

„Po opravdu vážném a důkladném zvážení jsem na večerním jednání Oblastní rady ODS Pardubice kolegům a kolegyním z rady sdělil svou rezignaci na funkci předsedy Oblastního (rovná se okresního, pozn. red.) sdružení ODS Pardubice ke dni 31. března,“ napsal na svůj Facebook Karel Haas s tím, že nyní začíná hledání nového lokálního šéfa strany. Nominace se budou sbírat do konce letošního dubna.



Jako logický nástupce se jeví Petr Kvaš, který se po volbách stal prvním náměstkem primátora a je tak nejvýše postaveným pardubickým politikem občanských demokratů.

„Budu se nad tím muset zamyslet,“ řekl ve středu k možné kandidatuře bývalý šéf městské policie Kvaš.

Podle dlouholetého zastupitele za ODS Petra Klimpla však přicházejí do úvahu i další persony. „Může to být další náměstek primátora Jan Mazuch nebo Alexandr Krejčíř, který už oblastní organizaci vedl v minulosti,“ uvedl Klimpl.

Pravdou však je, že Krejčíř má nevýhodu v tom, že není aktuálně zvoleným zastupitelem Pardubic.

Střídání v ODS nelibě nesou někteří opoziční politici. Například lídr Pardubáků František Brendl se k situaci Haase minulý týden poměrně ostře vyjádřil v dopise určeném pro MF DNES. V něm kritizoval způsob vládnutí primátora Martina Charváta z hnutí ANO, který se opírá právě o ODS.

„Co je pro mne ale úplně nejsmutnější, že všechno se děje za klíčové podpory ODS, která pro mne z nepochopitelného důvodu byla ochotna odstranit své lídry Karla Haase a Petra Klimpla a nahradila je prověřenými „kádry“ panem Petrem Kvašem a Janem Mazuchem, kteří se stali součástí dohody ANO, ČSSD a KSČ,“ uvedl Brendl.

Zastupitelem Haas dál zůstává

Nicméně Haas zatím jako regionální politik chce pracovat dál. Zůstává v ODS a nebude prý rezignovat ani na mandát zastupitele.

„Zůstávám a i do budoucna zůstanu (v tomto životě rozhodně neplánuji žádné převlékání kabátů) aktivním řadovým členem ODS. Dál se budu, úplně stejně jako doposud, snažit ať na půdě naší pardubické ODS, nebo do veřejného prostoru vnášet konkrétní věcné názory k podstatným věcem veřejným,“ řekl Haas s tím, že zůstává a i do budoucna zůstane členem zastupitelského klubu ODS v Pardubicicích a bude hlasovat podle programu strany.

V debatě pod oznámením se hned několik uživatelů Facebooku vyjádřilo ke konci politika s politováním.

„Vím, že je tato funkce velice náročná a navíc v oblasti, kde je po moci takový hlad. Chci ti poděkovat za vše, co jsi pro společnost v dresu předsedy pardubické ODS vykonal,“ napsal k tomu třeba Jan Křivka.

Pirátská zastupitelka Ivana Böhmová by zase raději slyšela konkrétnější vyjádření Haase. „Buď jsou důvody čistě osobní, nebo nesouhlas s fungováním místní ODS. Nechci být šťoural, jen mi to ve vašem vyjádření chybí. Dává to prostor k polemice,“ uvedla.